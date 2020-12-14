за останній тиждень власне житло придбали 129 сімей
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 08 кві, 2025 21:54
"єОселя" тримає ринок
за останній тиждень власне житло придбали 129 сімей
Додано: Сер 09 кві, 2025 08:20
То що Ви можете купити зараз по 41 - це заслуга платників податків громадян США і ЄС. Завтра вони перехочуть платити вам - що будете робити?
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