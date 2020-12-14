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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12267122681226912270
Повідомлення Додано: Вів 08 кві, 2025 21:54

"єОселя" тримає ринок

https://nerukhomi.ua/ukr/news/ryinok/eo ... intsiv.htm

за останній тиждень власне житло придбали 129 сімей
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 08:20

  посетитель написав:Имеет.Мы ж можем купить по такому +/-курсу валюту.Вот если б курс был 41, а купить можно было по 100, тогда да.
Другой вопрос как это достигается и насколько стабильно всё это.

То що Ви можете купити зараз по 41 - це заслуга платників податків громадян США і ЄС. Завтра вони перехочуть платити вам - що будете робити?
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 06:43

Хроніки київського дорожаю.

У Голосіївському районі уламки БпЛА впали на територію складських приміщень. Є займання — Кличко
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 10:53

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Надо немного подамбить НЛ с прилегающими точечными "зоопарками элиты"
барабашов
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