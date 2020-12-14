Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 08 кві, 2025 21:54
"єОселя" тримає ринок
https://nerukhomi.ua/ukr/news/ryinok/eo ... intsiv.htm
за останній тиждень власне житло придбали 129 сімей
Феодал
Повідомлень: 535
З нами з: 18.08.21
Подякував: 26 раз.
Подякували: 94 раз.
Профіль
1
Додано: Сер 09 кві, 2025 08:20
посетитель написав:
Имеет.Мы ж можем купить по такому +/-курсу валюту.Вот если б курс был 41, а купить можно было по 100, тогда да.
Другой вопрос как это достигается и насколько стабильно всё это.
То що Ви можете купити зараз по 41 - це заслуга платників податків громадян США і ЄС. Завтра вони перехочуть платити вам - що будете робити?
BIGor
Повідомлень: 9882
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1424 раз.
Подякували: 1847 раз.
Профіль
1
Додано: Чет 10 кві, 2025 17:58
BIGor написав: посетитель написав:
Имеет.Мы ж можем купить по такому +/-курсу валюту.Вот если б курс был 41, а купить можно было по 100, тогда да.
Другой вопрос как это достигается и насколько стабильно всё это.
То що Ви можете купити зараз по 41 - це заслуга платників податків громадян США і ЄС. Завтра вони перехочуть платити вам - що будете робити?
Курс буде 300
Бетон
Повідомлень: 4736
З нами з: 17.12.22
Подякував: 160 раз.
Подякували: 327 раз.
Профіль
2
Додано: Чет 10 кві, 2025 21:11
Вторинна нерухомість в Україні: вартість квартир зростає
https://3m2.ua/news/vtorynna-neruhomist ... 1XlMMI-bNw
kingkongovets
Повідомлень: 11570
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2708 раз.
Профіль
1
Додано: Чет 10 кві, 2025 21:32
І у страхової переоцінка за рік + більше 10% в гривні
Faceless
Модератор
Повідомлень: 35747
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1477 раз.
Подякували: 8174 раз.
Профіль
4
9
3
Додано: Чет 10 кві, 2025 22:22
Ніхто останнім часом не інвестував в нерухомість на котловані ?
Які документи треба розглядати ? На землю сам собою та що ще ?
Хомякоид
Повідомлень: 2545
З нами з: 19.09.14
Подякував: 3013 раз.
Подякували: 418 раз.
Профіль
1
Додано: Чет 10 кві, 2025 23:03
Хомякоид написав:
Ніхто останнім часом не інвестував в нерухомість на котловані ?
Які документи треба розглядати ?
На землю сам собою та що ще ?
запитай в Успіха останній кейс, але тобі повезе
flyman
Повідомлень: 39164
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1598 раз.
Подякували: 2818 раз.
Профіль
1
3
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
25256
16899214
1380
5618818
3
62041
Пон 11 жов, 2021 18:05 _Klim