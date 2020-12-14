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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 11 кві, 2025 06:52
Frant написав: Хомякоид написав:
Ніхто останнім часом не інвестував в нерухомість на котловані ?
Які документи треба розглядати ?
На землю сам собою та що ще ?
Ринок новобудів скорочується в нуль, по моєму.
Вони тут непотрібні.
Житла вторинки - більш ніж досить.
Дивлячись де. Ужгород бумить.
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Хомякоид
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Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim