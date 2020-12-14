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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12268122691227012271
Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 21:28

  Хомякоид написав:
  Frant написав:
  Хомякоид написав:Ніхто останнім часом не інвестував в нерухомість на котловані ?
Які документи треба розглядати ?
На землю сам собою та що ще ?

Ринок новобудів скорочується в нуль, по моєму.
Вони тут непотрібні.
Житла вторинки - більш ніж досить.


Дивлячись де. Ужгород бумить.

інфраструктура витримає?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 22:13

  flyman написав:інфраструктура витримає?


У Кийові вже років з 20 не витримує.
І нічого. Пуп землі :lol:
Хомякоид
 
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