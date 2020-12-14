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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 11 кві, 2025 21:28
Хомякоид написав: Frant написав: Хомякоид написав:
Ніхто останнім часом не інвестував в нерухомість на котловані ?
Які документи треба розглядати ?
На землю сам собою та що ще ?
Ринок новобудів скорочується в нуль, по моєму.
Вони тут непотрібні.
Житла вторинки - більш ніж досить.
Дивлячись де. Ужгород бумить.
інфраструктура витримає?
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Додано: П'ят 11 кві, 2025 22:13
flyman написав:
інфраструктура витримає?
У Кийові вже років з 20 не витримує.
І нічого. Пуп землі
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Додано: Суб 12 кві, 2025 11:36
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