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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 11 кві, 2025 21:28
Хомякоид написав: Frant написав: Хомякоид написав:
Ніхто останнім часом не інвестував в нерухомість на котловані ?
Які документи треба розглядати ?
На землю сам собою та що ще ?
Ринок новобудів скорочується в нуль, по моєму.
Вони тут непотрібні.
Житла вторинки - більш ніж досить.
Дивлячись де. Ужгород бумить.
інфраструктура витримає?
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flyman
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Додано: П'ят 11 кві, 2025 22:13
flyman написав:
інфраструктура витримає?
У Кийові вже років з 20 не витримує.
І нічого. Пуп землі
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Додано: Суб 12 кві, 2025 11:36
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Додано: Суб 12 кві, 2025 18:28
А их по решению суда(по наклёпу соседей обычно) не сносят? Или там решение ОСББ по придомовой - и хоть сто метров пристраивай?
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Додано: Суб 12 кві, 2025 19:19
Хомякоид написав:
Ніхто останнім часом не інвестував в нерухомість на котловані ?
Які документи треба розглядати ?
На землю сам собою та що ще ?
Бажаєте ще одну квартирку прикупити? Читав сьогодні, що влада починає вводити жорсткий контроль за неплатниками податків. А ви цікаво честно сплачуєте 23% включно із військовим збором? На картку в гермашку орендар скидає чи як? У моєї знайомої, яка проживає в Ізраїлі і мала рахунок в приваті, недавно фінансовий моніторинг заблокував картку. А здавала якусь нещасну гостинку в Україні. Повезло, що гроші відразу усі знімала.
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roberto dark
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Додано: Суб 12 кві, 2025 19:51
roberto dark написав: Хомякоид написав:
Ніхто останнім часом не інвестував в нерухомість на котловані ?
Які документи треба розглядати ?
На землю сам собою та що ще ?
Бажаєте ще одну квартирку прикупити? Читав сьогодні, що влада починає вводити жорсткий контроль за неплатниками податків. А ви цікаво честно сплачуєте 23% включно із військовим збором? На картку в гермашку орендар скидає чи як? У моєї знайомої, яка проживає в Ізраїлі і мала рахунок в приваті, недавно фінансовий моніторинг заблокував картку. А здавала якусь нещасну гостинку в Україні. Повезло, що гроші відразу усі знімала.
Можу у неі викупити цю хрущовку з гарним дисконтом
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Додано: Суб 12 кві, 2025 20:03
roberto dark написав: Хомякоид написав:
Ніхто останнім часом не інвестував в нерухомість на котловані ?
Які документи треба розглядати ?
На землю сам собою та що ще ?
Бажаєте ще одну квартирку прикупити? Читав сьогодні, що влада починає вводити жорсткий контроль за неплатниками податків. А ви цікаво честно сплачуєте 23% включно із військовим збором? На картку в гермашку орендар скидає чи як? У моєї знайомої, яка проживає в Ізраїлі і мала рахунок в приваті, недавно фінансовий моніторинг заблокував картку. А здавала якусь нещасну гостинку в Україні. Повезло, що гроші відразу усі знімала.
Та все в процесі. От думаю Київ безпечне місце для інвештиції чи ні ?
Дуже багато невідомих.
В Вінниці можна взяти, але чуйка підказує що в Вінниці після війни буде плато, а Київ навпаки піде в помірний ріст.
Але коли і де закінчиться війна ? Питання на міліон.
Зараз вибили податками інвештирів спекулянтів, можна щось підібрати в забудовників.
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Хомякоид
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_Klim
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