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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12269122701227112272
Повідомлення Додано: Вів 15 кві, 2025 00:01

  kingkongovets написав:Вторинне житло в Києві в І кварталі 2025 року: як змінилася вартість?

https://3m2.ua/news/vtorynne-zhytlo-v-k ... oiNJlAd99A

Дякую.
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Повідомлення Додано: Сер 16 кві, 2025 19:23

Вам подобається прибудинкова цього новобуду?))

  Успіх написав:Був я на днях по справах біля новобуду Струмок.
Чому я хочу про нього написати - бо колись він був у моєму списку серед котлованів, які я вибирав для своєї першої покупки квартири!
Навіть, десь є на гілці ЛРЖН трошки про нього - що це скандальна забудова/що мешканці довколишніх будинків виходили на протести... - але, будинок таки збудували! :lol:
(і вже там заселились люди)

Скажу, що він був на котловані серед нижчої цінової категорії, але все таки чуть вищої, ніж найнижчі ціни тоді на котловани!
Наприклад, тоді умовно, котловани економ/бізнес класу коштували 500-540дол/м2, а котлован Струмка тоді коштував щось 570дол/м2(можу помилятись в точних цифрах, але суть така)
Так от - ще тоді було видно, що там НЕ буде ніякої прибудинкової території/тим паче дит.майданчику, так як там просто тупо нема на це місця! :lol:
І в результаті так і вийшло))
З одного боку +/-4м до паркану (через дорогу) дит.садка, а з інших трьох сторін - 1-1,5 метру тротуару і дороги!(дороги з чотирьох сторін(!!!)) :lol:
Шикардос з прибудинковою!
+ звичайно, ніякого підземного паркінгу! :mrgreen:
Гляньте самі!
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Повідомлення Додано: Сер 16 кві, 2025 22:25

За крок до свободи!©

  Бетон написав:Цікаво
Ти ще тут, чи таки героїчно наважився поїхати?
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Повідомлень: 7964
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8
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Повідомлення Додано: Сер 16 кві, 2025 22:28

  Успіх написав:
  Успіх написав:Був я на днях по справах біля новобуду Струмок.
Чому я хочу про нього написати - бо колись він був у моєму списку серед котлованів, які я вибирав для своєї першої покупки квартири!
Навіть, десь є на гілці ЛРЖН трошки про нього - що це скандальна забудова/що мешканці довколишніх будинків виходили на протести... - але, будинок таки збудували! :lol:
(і вже там заселились люди)

Скажу, що він був на котловані серед нижчої цінової категорії, але все таки чуть вищої, ніж найнижчі ціни тоді на котловани!
Наприклад, тоді умовно, котловани економ/бізнес класу коштували 500-540дол/м2, а котлован Струмка тоді коштував щось 570дол/м2(можу помилятись в точних цифрах, але суть така)
Так от - ще тоді було видно, що там НЕ буде ніякої прибудинкової території/тим паче дит.майданчику, так як там просто тупо нема на це місця! :lol:
І в результаті так і вийшло))
З одного боку +/-4м до паркану (через дорогу) дит.садка, а з інших трьох сторін - 1-1,5 метру тротуару і дороги!(дороги з чотирьох сторін(!!!)) :lol:
Шикардос з прибудинковою!
+ звичайно, ніякого підземного паркінгу! :mrgreen:
Гляньте самі!
Зображення
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Зображення
Зображення


Саме головне щоб під вікнами не було траси з жвавим рухом.
Ну і стіни щоб не з картону.
А те що нема придомової може і плюс. Нема звалища корчів які чадять вбитими моторами.
Хомякоид
 
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  #<1 ... 12269122701227112272
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