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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 15 кві, 2025 00:01
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Бетон
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Додано: Чет 17 кві, 2025 20:45
Европейского союза проспект перекрыли. Всё таки метро будет
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Бетон
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Додано: Чет 17 кві, 2025 23:36
Бетон написав:
Европейского союза проспект перекрыли. Всё таки метро будет
Интересно что раньше будет, Европейский Союз или метро.
С 2014 года вступаем в ЕС и роем метро на Виноградарь.
А воз и ніне там
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Додано: П'ят 18 кві, 2025 07:35
Роботи йдуть в багатьох місцях
Заявлено 2.5 роки відкриття Мостицька.
Діброва Парк став інтенсивно спамити мені))
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Hotab
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Додано: П'ят 18 кві, 2025 08:11
Hotab написав:Роботи йдуть в багатьох місцях
Заявлено 2.5 роки відкриття Мостицька.
Діброва Парк став інтенсивно спамити мені))
я вже приводив тут слова Шкіля, керівника і власника Автостради, яка будує метро - він восени сказав, що при самому оптимістичному сценаії, за умови вчасного належного фінансування, метро буде побудовано не раніше чим через 3 роки, а в реальністі надій на це мало
Востаннє редагувалось kingkongovets
в П'ят 18 кві, 2025 08:12, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 18 кві, 2025 08:12
Hotab написав:
Роботи йдуть в багатьох місцях
Заявлено 2.5 роки відкриття Мостицька.
Діброва Парк став інтенсивно спамити мені))
Повтор затопленого тоннеля на м.Деміївська?
Треба ж гроші подерибанити, раз уроды не здатні робити власні балістичні ракети
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Додано: П'ят 18 кві, 2025 08:14
kingkongovets написав:
Hotab написав:Роботи йдуть в багатьох місцях
Заявлено 2.5 роки відкриття Мостицька.
Діброва Парк став інтенсивно спамити мені))
я вже приводив тут слова Шкіля, керівника і власника Автостради, яка будує метро - він восени сказав, що при самому оптимістичному сценаії, за умови вчасного належного фінансування, метро буде побудовано не раніше чим через 3 роки, а в реальністі надій на це мало
Ну 3 роки з осені і 2.5 з теперішньої весни - це десь те саме.
Ну а те що у нас в термін нічого не здається, та ще і в умовах війни , так то факт.
А сама Діброва Парк що воно таке? Я там (в тому районі) навіть не був жодного разу.
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Hotab
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Додано: П'ят 18 кві, 2025 08:15
kingkongovets написав:
Hotab написав:Роботи йдуть в багатьох місцях
Заявлено 2.5 роки відкриття Мостицька.
Діброва Парк став інтенсивно спамити мені))
я вже приводив тут слова Шкіля, керівника і власника Автостради, яка будує метро - він восени сказав, що при самому оптимістичному сценаії, за умови вчасного належного фінансування, метро буде побудовано не раніше чим через 3 роки, а в реальністі надій на це мало
Балістичні ракети вже не потрібні, знову будуємо дороги і метро???
Какие-то низкорослые pridurki, ей богу!
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Додано: П'ят 18 кві, 2025 08:17
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В вашому віці вже ні дороги, ні метро, ні ракети не треба))
Скільки у вас внуків?)
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Додано: П'ят 18 кві, 2025 08:33
Hotab написав:Ну 3 роки з осені і 2.5 з теперішньої весни - це десь те саме.
Ну а те що у нас в термін нічого не здається, та ще і в умовах війни , так то факт.
А сама Діброва Парк що воно таке? Я там (в тому районі) навіть не був жодного разу.
так я ж і кажу - їх відділ продажу теж відштовхується від тих термінів, але ж Шкіль не даремно підкреслив «за умови вчасного фінансування», взагалі Автострада якраз дуже уважно відноситься до термінів і часто здає обʼєкти достроково
зи: не годуй троля, не реагуй на хворого неадеквата
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kingkongovets
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