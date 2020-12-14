Все эти села вроде Ужгорода, рухнут камнем вниз.
Там нет ничего, от слова совсем
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Додано: Пон 14 кві, 2025 19:44
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Все эти села вроде Ужгорода, рухнут камнем вниз.
Там нет ничего, от слова совсем
Додано: Вів 15 кві, 2025 00:01
Дякую.
Цікаво
Корисно
Додано: Чет 17 кві, 2025 20:45
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Европейского союза проспект перекрыли. Всё таки метро будет
Додано: Чет 17 кві, 2025 23:36
Додано: П'ят 18 кві, 2025 07:35
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Роботи йдуть в багатьох місцях
Заявлено 2.5 роки відкриття Мостицька.
Діброва Парк став інтенсивно спамити мені))
Додано: П'ят 18 кві, 2025 08:11
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
я вже приводив тут слова Шкіля, керівника і власника Автостради, яка будує метро - він восени сказав, що при самому оптимістичному сценаії, за умови вчасного належного фінансування, метро буде побудовано не раніше чим через 3 роки, а в реальністі надій на це мало
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 18 кві, 2025 08:12, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 18 кві, 2025 08:14
Ну 3 роки з осені і 2.5 з теперішньої весни - це десь те саме.
Ну а те що у нас в термін нічого не здається, та ще і в умовах війни , так то факт.
А сама Діброва Парк що воно таке? Я там (в тому районі) навіть не був жодного разу.
Додано: П'ят 18 кві, 2025 08:17
Frant
В вашому віці вже ні дороги, ні метро, ні ракети не треба))
Скільки у вас внуків?)
Додано: П'ят 18 кві, 2025 08:33
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
так я ж і кажу - їх відділ продажу теж відштовхується від тих термінів, але ж Шкіль не даремно підкреслив «за умови вчасного фінансування», взагалі Автострада якраз дуже уважно відноситься до термінів і часто здає обʼєкти достроково
зи: не годуй троля, не реагуй на хворого неадеквата
Додано: П'ят 18 кві, 2025 09:28
Хотаб, ви неначе отримали струс мозку????
Питання не про вік реципієнта, а про проблеми керманичів-дерибаничів.
Питання стоїть так: або власні ракети і шанси відстояти державу, те, що ще не пропали.
Або ж дерибан грошей на мости і дороги до польського кордону
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