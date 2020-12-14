Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Hotab написав:Роботи йдуть в багатьох місцях Заявлено 2.5 роки відкриття Мостицька. Діброва Парк став інтенсивно спамити мені))
я вже приводив тут слова Шкіля, керівника і власника Автостради, яка будує метро - він восени сказав, що при самому оптимістичному сценаії, за умови вчасного належного фінансування, метро буде побудовано не раніше чим через 3 роки, а в реальністі надій на це мало
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 18 кві, 2025 08:12, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:Роботи йдуть в багатьох місцях Заявлено 2.5 роки відкриття Мостицька. Діброва Парк став інтенсивно спамити мені))
я вже приводив тут слова Шкіля, керівника і власника Автостради, яка будує метро - він восени сказав, що при самому оптимістичному сценаії, за умови вчасного належного фінансування, метро буде побудовано не раніше чим через 3 роки, а в реальністі надій на це мало
Ну 3 роки з осені і 2.5 з теперішньої весни - це десь те саме. Ну а те що у нас в термін нічого не здається, та ще і в умовах війни , так то факт. А сама Діброва Парк що воно таке? Я там (в тому районі) навіть не був жодного разу.
Hotab написав:Ну 3 роки з осені і 2.5 з теперішньої весни - це десь те саме. Ну а те що у нас в термін нічого не здається, та ще і в умовах війни , так то факт. А сама Діброва Парк що воно таке? Я там (в тому районі) навіть не був жодного разу.
так я ж і кажу - їх відділ продажу теж відштовхується від тих термінів, але ж Шкіль не даремно підкреслив «за умови вчасного фінансування», взагалі Автострада якраз дуже уважно відноситься до термінів і часто здає обʼєкти достроково
зи: не годуй троля, не реагуй на хворого неадеквата