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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12270122711227212273>
Повідомлення Додано: Вів 15 кві, 2025 00:01

  kingkongovets написав:Вторинне житло в Києві в І кварталі 2025 року: як змінилася вартість?

https://3m2.ua/news/vtorynne-zhytlo-v-k ... oiNJlAd99A

Дякую.
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Повідомлення Додано: Чет 17 кві, 2025 20:45

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Европейского союза проспект перекрыли. Всё таки метро будет
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 17 кві, 2025 23:36

  Бетон написав:Европейского союза проспект перекрыли. Всё таки метро будет


Интересно что раньше будет, Европейский Союз или метро.
С 2014 года вступаем в ЕС и роем метро на Виноградарь.
А воз и ніне там :shock:
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Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 07:35

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Роботи йдуть в багатьох місцях
Заявлено 2.5 роки відкриття Мостицька.
Діброва Парк став інтенсивно спамити мені))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 08:11

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Hotab написав:Роботи йдуть в багатьох місцях
Заявлено 2.5 роки відкриття Мостицька.
Діброва Парк став інтенсивно спамити мені))
я вже приводив тут слова Шкіля, керівника і власника Автостради, яка будує метро - він восени сказав, що при самому оптимістичному сценаії, за умови вчасного належного фінансування, метро буде побудовано не раніше чим через 3 роки, а в реальністі надій на це мало
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 18 кві, 2025 08:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 08:14

  kingkongovets написав:
Hotab написав:Роботи йдуть в багатьох місцях
Заявлено 2.5 роки відкриття Мостицька.
Діброва Парк став інтенсивно спамити мені))
я вже приводив тут слова Шкіля, керівника і власника Автостради, яка будує метро - він восени сказав, що при самому оптимістичному сценаії, за умови вчасного належного фінансування, метро буде побудовано не раніше чим через 3 роки, а в реальністі надій на це мало

Ну 3 роки з осені і 2.5 з теперішньої весни - це десь те саме.
Ну а те що у нас в термін нічого не здається, та ще і в умовах війни , так то факт.
А сама Діброва Парк що воно таке? Я там (в тому районі) навіть не був жодного разу.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 08:17

Frant
В вашому віці вже ні дороги, ні метро, ні ракети не треба))
Скільки у вас внуків?)
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 08:33

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Hotab написав:Ну 3 роки з осені і 2.5 з теперішньої весни - це десь те саме.
Ну а те що у нас в термін нічого не здається, та ще і в умовах війни , так то факт.
А сама Діброва Парк що воно таке? Я там (в тому районі) навіть не був жодного разу.


так я ж і кажу - їх відділ продажу теж відштовхується від тих термінів, але ж Шкіль не даремно підкреслив «за умови вчасного фінансування», взагалі Автострада якраз дуже уважно відноситься до термінів і часто здає обʼєкти достроково

зи: не годуй троля, не реагуй на хворого неадеквата
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 12:07

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Hotab написав:В вашому віці вже ні дороги, ні метро, ні ракети не треба))
Віагра?
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 12:14

  Investor_K написав:
  Hotab написав:В вашому віці вже ні дороги, ні метро, ні ракети не треба))
Віагра

+ дімедрол = любовь похожая на сон


Так а справді, хто що гарне/погане знає про Діброва Парк? Чи треба своїми очима побачити локацію , щоб зрозуміти? Краще ніж чєловєйнік Нивки Парк , який я вже бачив?
Hotab
 
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