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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 18 кві, 2025 12:19
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
....
Додано: П'ят 18 кві, 2025 12:22
триндец .. в країні війна, під питання існування країни , а вони будують метро Рука лиццо А чмоу ці гроші не можна на ВПК України ? яке за словами Презедента завантажене лише на 60% ? Адже наше ВПК це також трудові місця - зарплата та зайнятьсять для людей в тому числі ВПО ! це наш економічний ріст . Це як побудова нового гірсколижного курорту в Карпатах .... але він хоч за приватні гроші . Війни нема всі забули ... нікого не турбує щоденні прильоти по містах
Додано: П'ят 18 кві, 2025 13:21
yama
Якщо не помиляюсь, ви гордо заявляєте , що податків і ВЗ платите 0.0%
Звідки ця звичка питати як витрачаються не ваші гроші??
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