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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12270122711227212273
Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 12:22

  kingkongovets написав:
Hotab написав:Роботи йдуть в багатьох місцях
Заявлено 2.5 роки відкриття Мостицька.
Діброва Парк став інтенсивно спамити мені))
я вже приводив тут слова Шкіля, керівника і власника Автостради, яка будує метро - він восени сказав, що при самому оптимістичному сценаії, за умови вчасного належного фінансування, метро буде побудовано не раніше чим через 3 роки, а в реальністі надій на це мало

триндец .. в країні війна, під питання існування країни , а вони будують метро Рука лиццо :shock: :? А чмоу ці гроші не можна на ВПК України ? яке за словами Презедента завантажене лише на 60% ? Адже наше ВПК це також трудові місця - зарплата та зайнятьсять для людей в тому числі ВПО ! це наш економічний ріст . Це як побудова нового гірсколижного курорту в Карпатах .... але він хоч за приватні гроші . Війни нема всі забули ... нікого не турбує щоденні прильоти по містах
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Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 13:21

yama
Якщо не помиляюсь, ви гордо заявляєте , що податків і ВЗ платите 0.0%
Звідки ця звичка питати як витрачаються не ваші гроші??
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 18:34

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

https://tsn.ua/exclusive/na-dakhu-bahat ... 09550.html
У Києві помітили багатоповерхівку, на даху якої збудували аж чотири приватні будинки. В Мережі шириться відео, автори якого дивуються побаченому і додають, що таке помітили у столиці вперше.
...
«Це проєктна будівля, а „будиночки“, які помітили кияни на даху — технічні споруди для обслуговування ліфтів багатоповерхового будинку. Звісно, що їх ніхто самовільно не надбудовував, вони були зведені під час будівництва багатоповерхівки. Це інженерна споруда, всередині якої розташоване технічне обладнання для експлуатації ліфтів. Такі приміщення є над кожним з чотирьох під’їздів будинку, тому на даху й помітили чотири „будиночки“, — розповідає ТСН.ua Сергій Курганов, рієлтор-практик, гендиректор рієлторського об’єднання.
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 19:24

  kingkongovets написав:
Hotab написав:Роботи йдуть в багатьох місцях
Заявлено 2.5 роки відкриття Мостицька.
Діброва Парк став інтенсивно спамити мені))
я вже приводив тут слова Шкіля, керівника і власника Автостради, яка будує метро - він восени сказав, що при самому оптимістичному сценаії, за умови вчасного належного фінансування, метро буде побудовано не раніше чим через 3 роки, а в реальністі надій на це мало

З метро більш цікаве питання, яка "світла голова" дозволила забудову після якої два тунелі поряд вже не вміщаються, і їх треба робити один над одним?
І чому при таких умовах не змінили проект де такого збочення робити не треба? :roll:
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