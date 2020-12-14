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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12271122721227312274>
Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 12:22

  kingkongovets написав:
Hotab написав:Роботи йдуть в багатьох місцях
Заявлено 2.5 роки відкриття Мостицька.
Діброва Парк став інтенсивно спамити мені))
я вже приводив тут слова Шкіля, керівника і власника Автостради, яка будує метро - він восени сказав, що при самому оптимістичному сценаії, за умови вчасного належного фінансування, метро буде побудовано не раніше чим через 3 роки, а в реальністі надій на це мало

триндец .. в країні війна, під питання існування країни , а вони будують метро Рука лиццо :shock: :? А чмоу ці гроші не можна на ВПК України ? яке за словами Презедента завантажене лише на 60% ? Адже наше ВПК це також трудові місця - зарплата та зайнятьсять для людей в тому числі ВПО ! це наш економічний ріст . Це як побудова нового гірсколижного курорту в Карпатах .... але він хоч за приватні гроші . Війни нема всі забули ... нікого не турбує щоденні прильоти по містах
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 13:21

yama
Якщо не помиляюсь, ви гордо заявляєте , що податків і ВЗ платите 0.0%
Звідки ця звичка питати як витрачаються не ваші гроші??
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 18:34

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

https://tsn.ua/exclusive/na-dakhu-bahat ... 09550.html
У Києві помітили багатоповерхівку, на даху якої збудували аж чотири приватні будинки. В Мережі шириться відео, автори якого дивуються побаченому і додають, що таке помітили у столиці вперше.
...
«Це проєктна будівля, а „будиночки“, які помітили кияни на даху — технічні споруди для обслуговування ліфтів багатоповерхового будинку. Звісно, що їх ніхто самовільно не надбудовував, вони були зведені під час будівництва багатоповерхівки. Це інженерна споруда, всередині якої розташоване технічне обладнання для експлуатації ліфтів. Такі приміщення є над кожним з чотирьох під’їздів будинку, тому на даху й помітили чотири „будиночки“, — розповідає ТСН.ua Сергій Курганов, рієлтор-практик, гендиректор рієлторського об’єднання.
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 19:24

  kingkongovets написав:
Hotab написав:Роботи йдуть в багатьох місцях
Заявлено 2.5 роки відкриття Мостицька.
Діброва Парк став інтенсивно спамити мені))
я вже приводив тут слова Шкіля, керівника і власника Автостради, яка будує метро - він восени сказав, що при самому оптимістичному сценаії, за умови вчасного належного фінансування, метро буде побудовано не раніше чим через 3 роки, а в реальністі надій на це мало

З метро більш цікаве питання, яка "світла голова" дозволила забудову після якої два тунелі поряд вже не вміщаються, і їх треба робити один над одним?
І чому при таких умовах не змінили проект де такого збочення робити не треба? :roll:
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Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 22:14

  Hotab написав:
  Investor_K написав:
  Hotab написав:

Так а справді, хто що гарне/погане знає про Діброва Парк? Чи треба своїми очима побачити локацію , щоб зрозуміти? Краще ніж чєловєйнік Нивки Парк , який я вже бачив?

Виглядає комплекс непогано, ціна нижча як у Варшавському, квартири активно розкупаються, анонсували недавно чергове підняття цін. Ось свіжий огляд від АН Революшн: https://t.me/rea_revolution/159176
Sandor
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 22:37

  Sandor написав:
  Hotab написав:
  Hotab написав:

Так а справді, хто що гарне/погане знає про Діброва Парк? Чи треба своїми очима побачити локацію , щоб зрозуміти? Краще ніж чєловєйнік Нивки Парк , який я вже бачив?

Виглядає комплекс непогано, ціна нижча як у Варшавському, квартири активно розкупаються, анонсували недавно чергове підняття цін. Ось свіжий огляд від АН Революшн: https://t.me/rea_revolution/159176

Діброва Парк - это фигня полная
цены один в один с варшавским. инфраструктуры - ноль
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 22:55

Бетон
Тобі видніше (ти досвідчений гравець цього ринку) , але в тому відео з АН звучало, що фактично вся комерція в діброві або є, або ось-ось буде. Ну і сам Ретроввль поруч (не був там, не уявляю наскільки «поруч»)

Я зараз не памʼятаю, але за Нивки парк просили начебто більше за квадрат. Чи може я там дивився просто біля 90 метрів… Тому там цінник полетів ближче до 120к за голу.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 кві, 2025 09:55

  Hotab написав:yama
Якщо не помиляюсь, ви гордо заявляєте , що податків і ВЗ платите 0.0%
Звідки ця звичка питати як витрачаються не ваші гроші??

Найбільше податків платять ті, хто дерибанить цю територію.
Це зовсім не означає, що вони мають більше прав, ніж ті, хто платить мінімум податків
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 19 кві, 2025 09:58

  yama написав:
  kingkongovets написав:
Hotab написав:Роботи йдуть в багатьох місцях
Заявлено 2.5 роки відкриття Мостицька.
Діброва Парк став інтенсивно спамити мені))
я вже приводив тут слова Шкіля, керівника і власника Автостради, яка будує метро - він восени сказав, що при самому оптимістичному сценаії, за умови вчасного належного фінансування, метро буде побудовано не раніше чим через 3 роки, а в реальністі надій на це мало

триндец .. в країні війна, під питання існування країни , а вони будують метро Рука лиццо :shock: :? А чмоу ці гроші не можна на ВПК України ? яке за словами Презедента завантажене лише на 60% ? Адже наше ВПК це також трудові місця - зарплата та зайнятьсять для людей в тому числі ВПО ! це наш економічний ріст . Це як побудова нового гірсколижного курорту в Карпатах .... але він хоч за приватні гроші . Війни нема всі забули ... нікого не турбує щоденні прильоти по містах

Украинская быдло элита - ставит себе цель иметь ренту с этой территории до тех пор, покуда возможно. То есть до прихода старых (новых) хазяев.

Проблема в том, что укро ылита не в состоянии создавать что либо современное и сложное.
Ее уровень - пшеница, олия, чугун был ранее. Селюки, бандиты и клоуны . Бывшая обслуга российских имперцев, которая за 11 лет войны не смогла сконструировать собственные баллистические ракеты. Оно и понятно - клоуны, сантехники и воры - не тому учились
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Повідомлення Додано: Суб 19 кві, 2025 10:13

  Хомякоид написав:
  Бетон написав:Европейского союза проспект перекрыли. Всё таки метро будет


Интересно что раньше будет, Европейский Союз или метро.
С 2014 года вступаем в ЕС и роем метро на Виноградарь.
А воз и ніне там :shock:

на Трою
flyman
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