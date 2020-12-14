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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 19 кві, 2025 10:33
Hotab написав:yama
Якщо не помиляюсь, ви гордо заявляєте , що податків і ВЗ платите 0.0%
Звідки ця звичка питати як витрачаються не ваші гроші??
НДС, проклятый
ну и акциз алкогольный, куда ж без него в наше время
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Додано: Суб 19 кві, 2025 10:47
Frant написав: Hotab написав:yama
Якщо не помиляюсь, ви гордо заявляєте , що податків і ВЗ платите 0.0%
Звідки ця звичка питати як витрачаються не ваші гроші??
Найбільше податків платять ті, хто дерибанить цю територію.
Це зовсім не означає, що вони мають більше прав, ніж ті, хто платить мінімум податків
Вы катите бочку с отходами на зятя Данилыча и бывшего хозяина Бамбаса(тот что кормит глас справедливости - Shanana - c руки)
А вдруг и ваш отдыхающий оппонент - его личный пилотоводитель?
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