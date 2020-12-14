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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 19 кві, 2025 22:16
Investor_K написав:
Поки триває війна - я пас
Ждёте цен ниже себестоимости "палок"???
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барабашов
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Додано: Нед 20 кві, 2025 00:10
Investor_K написав:
Поки триває війна - я пас
Пас хлеба не даст
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Хомякоид
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