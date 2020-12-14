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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12271122721227312274
Повідомлення Додано: Суб 19 кві, 2025 22:16

  Investor_K написав:Поки триває війна - я пас

Ждёте цен ниже себестоимости "палок"???
барабашов
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 00:10

  Investor_K написав:Поки триває війна - я пас


Пас хлеба не даст 8)

Есть мнение на след.неделе мир.
Віглядит как анриал.
А если так два вопрос.
Будет рост или болтанка ?
Кто то отложил покупку то окончания войні?
Хомякоид
 
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1
Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 10:26

  Хомякоид написав:
  Investor_K написав:Поки триває війна - я пас


Пас хлеба не даст 8)

Есть мнение на след.неделе мир.
Віглядит как анриал.
А если так два вопрос.
Будет рост или болтанка ?
Кто то отложил покупку то окончания войні?

Жодного миру не буде.
Мінімум півроку.
Тому зараз нічого не варто купляти.
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 10:56

Христос Воскрес!
З Великоднем!
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 10:58

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

С 136м днём рождения известнейшего австрийского художника
барабашов
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 11:05

  барабашов написав:С 136м днём рождения известнейшего австрийского художника

Яке ж кончене.
kyk
 
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