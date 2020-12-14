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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 19 кві, 2025 22:16
Investor_K написав:
Поки триває війна - я пас
Ждёте цен ниже себестоимости "палок"???
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барабашов
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Додано: Нед 20 кві, 2025 00:10
Investor_K написав:
Поки триває війна - я пас
Пас хлеба не даст
Есть мнение на след.неделе мир.
Віглядит как анриал.
А если так два вопрос.
Будет рост или болтанка ?
Кто то отложил покупку то окончания войні?
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Хомякоид
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Додано: Нед 20 кві, 2025 10:26
Хомякоид написав: Investor_K написав:
Поки триває війна - я пас
Пас хлеба не даст
Есть мнение на след.неделе мир.
Віглядит как анриал.
А если так два вопрос.
Будет рост или болтанка ?
Кто то отложил покупку то окончания войні?
Жодного миру не буде.
Мінімум півроку.
Тому зараз нічого не варто купляти.
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Додано: Нед 20 кві, 2025 10:56
Христос Воскрес!
З Великоднем!
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Investor_K
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Додано: Нед 20 кві, 2025 10:58
С 136м днём рождения известнейшего австрийского художника
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барабашов
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Додано: Нед 20 кві, 2025 11:05
барабашов написав:
С 136м днём рождения известнейшего австрийского художника
Яке ж кончене.
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Додано: Нед 20 кві, 2025 22:21
барабашов написав: Investor_K написав:
Поки триває війна - я пас
Ждёте цен ниже себестоимости "палок"???
Ні, чекають цін нижче собівартості "омна"!
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