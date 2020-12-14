RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12271122721227312274
Повідомлення Додано: Суб 19 кві, 2025 22:16

  Investor_K написав:Поки триває війна - я пас

Ждёте цен ниже себестоимости "палок"???
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4990
З нами з: 16.06.15
Подякував: 290 раз.
Подякували: 353 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 00:10

  Investor_K написав:Поки триває війна - я пас


Пас хлеба не даст 8)

Есть мнение на след.неделе мир.
Віглядит как анриал.
А если так два вопрос.
Будет рост или болтанка ?
Кто то отложил покупку то окончания войні?
Хомякоид
 
Повідомлень: 2558
З нами з: 19.09.14
Подякував: 3016 раз.
Подякували: 419 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 10:26

  Хомякоид написав:
  Investor_K написав:Поки триває війна - я пас


Пас хлеба не даст 8)

Есть мнение на след.неделе мир.
Віглядит как анриал.
А если так два вопрос.
Будет рост или болтанка ?
Кто то отложил покупку то окончания войні?

Жодного миру не буде.
Мінімум півроку.
Тому зараз нічого не варто купляти.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23230
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1745 раз.
Подякували: 2573 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 10:56

Христос Воскрес!
З Великоднем!
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10210
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 906 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 22:21

І все буде добре!© )))

  барабашов написав:
  Investor_K написав:Поки триває війна - я пас

Ждёте цен ниже себестоимости "палок"???

Ні, чекають цін нижче собівартості "омна"! :lol:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7973
З нами з: 18.03.21
Подякував: 249 раз.
Подякували: 982 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
3
Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 11:13

  Investor_K написав:Поки триває війна - я пас

Якщо американці відіжмуть нас у росії і зайдуть сюди корпораціями, а таке скоріше за все буде, то є шанс на якесь майбутнє.
Суди треба всі відправити на базар носки продавать і всіх чиновників. Набрати нормальних, бажано з інших країн. я хз що робить
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4787
З нами з: 17.12.22
Подякував: 160 раз.
Подякували: 330 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 11:22

  Бетон написав:
  Investor_K написав:Поки триває війна - я пас

Якщо американці відіжмуть нас у росії і зайдуть сюди корпораціями, а таке скоріше за все буде, то є шанс на якесь майбутнє.
Суди треба всі відправити на базар носки продавать і всіх чиновників. Набрати нормальних, бажано з інших країн. я хз що робить

А що за корпорації і що вони тут будуть робити? І скільки десятиліть чекати?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9907
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1427 раз.
Подякували: 1848 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 11:27

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Заробіток на нерухомості в Україні. Недоліки та переваги кожного з варіантів
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 4925
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1106 раз.
Подякували: 2034 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 12271122721227312274
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2524, 2525, 2526
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25258 16909740
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 кві, 2025 03:06
Bolt
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1380 5828671
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 08:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 62616
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (8348)
21.04.2025 12:39
Sense Bank (14001)
21.04.2025 12:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.