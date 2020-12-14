|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 19 кві, 2025 22:16
Investor_K написав:
Поки триває війна - я пас
Ждёте цен ниже себестоимости "палок"???
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 4990
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 290 раз.
- Подякували: 353 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 20 кві, 2025 00:10
Investor_K написав:
Поки триває війна - я пас
Пас хлеба не даст
Есть мнение на след.неделе мир.
Віглядит как анриал.
А если так два вопрос.
Будет рост или болтанка ?
Кто то отложил покупку то окончания войні?
-
Хомякоид
-
-
- Повідомлень: 2558
- З нами з: 19.09.14
- Подякував: 3016 раз.
- Подякували: 419 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Нед 20 кві, 2025 10:26
Хомякоид написав: Investor_K написав:
Поки триває війна - я пас
Пас хлеба не даст
Есть мнение на след.неделе мир.
Віглядит как анриал.
А если так два вопрос.
Будет рост или болтанка ?
Кто то отложил покупку то окончания войні?
Жодного миру не буде.
Мінімум півроку.
Тому зараз нічого не варто купляти.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23230
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1745 раз.
- Подякували: 2573 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 20 кві, 2025 10:56
Христос Воскрес!
З Великоднем!
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 10210
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 906 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 20 кві, 2025 22:21
барабашов написав: Investor_K написав:
Поки триває війна - я пас
Ждёте цен ниже себестоимости "палок"???
Ні, чекають цін нижче собівартості "омна"!
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 7973
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 249 раз.
- Подякували: 982 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
8
1
3
Додано: Пон 21 кві, 2025 11:13
Investor_K написав:
Поки триває війна - я пас
Якщо американці відіжмуть нас у росії і зайдуть сюди корпораціями, а таке скоріше за все буде, то є шанс на якесь майбутнє.
Суди треба всі відправити на базар носки продавать і всіх чиновників. Набрати нормальних, бажано з інших країн. я хз що робить
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 4787
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 160 раз.
- Подякували: 330 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Пон 21 кві, 2025 11:22
Бетон написав: Investor_K написав:
Поки триває війна - я пас
Якщо американці відіжмуть нас у росії і зайдуть сюди корпораціями, а таке скоріше за все буде, то є шанс на якесь майбутнє.
Суди треба всі відправити на базар носки продавать і всіх чиновників. Набрати нормальних, бажано з інших країн. я хз що робить
А що за корпорації і що вони тут будуть робити? І скільки десятиліть чекати?
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 9907
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1427 раз.
- Подякували: 1848 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Пон 21 кві, 2025 11:27
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 4925
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 1106 раз.
- Подякували: 2034 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|25258
|16909740
|
Сер 16 кві, 2025 03:06
Bolt
|
|1380
|5828671
|
|
|3
|62616
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|