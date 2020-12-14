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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Суб 19 кві, 2025 22:16

  Investor_K написав:Поки триває війна - я пас

Ждёте цен ниже себестоимости "палок"???
барабашов
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 00:10

  Investor_K написав:Поки триває війна - я пас


Пас хлеба не даст 8)

Есть мнение на след.неделе мир.
Віглядит как анриал.
А если так два вопрос.
Будет рост или болтанка ?
Кто то отложил покупку то окончания войні?
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 10:26

  Хомякоид написав:
  Investor_K написав:Поки триває війна - я пас


Пас хлеба не даст 8)

Есть мнение на след.неделе мир.
Віглядит как анриал.
А если так два вопрос.
Будет рост или болтанка ?
Кто то отложил покупку то окончания войні?

Жодного миру не буде.
Мінімум півроку.
Тому зараз нічого не варто купляти.
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 10:56

Христос Воскрес!
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Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 22:21

І все буде добре!© )))

  барабашов написав:
  Investor_K написав:Поки триває війна - я пас

Ждёте цен ниже себестоимости "палок"???

Ні, чекають цін нижче собівартості "омна"! :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 11:13

  Investor_K написав:Поки триває війна - я пас

Якщо американці відіжмуть нас у росії і зайдуть сюди корпораціями, а таке скоріше за все буде, то є шанс на якесь майбутнє.
Суди треба всі відправити на базар носки продавать і всіх чиновників. Набрати нормальних, бажано з інших країн. я хз що робить
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 11:22

  Бетон написав:
  Investor_K написав:Поки триває війна - я пас

Якщо американці відіжмуть нас у росії і зайдуть сюди корпораціями, а таке скоріше за все буде, то є шанс на якесь майбутнє.
Суди треба всі відправити на базар носки продавать і всіх чиновників. Набрати нормальних, бажано з інших країн. я хз що робить

А що за корпорації і що вони тут будуть робити? І скільки десятиліть чекати?
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 11:27

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Заробіток на нерухомості в Україні. Недоліки та переваги кожного з варіантів
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 13:04

  Бетон написав:
  Investor_K написав:Поки триває війна - я пас

Якщо американці відіжмуть нас у росії і зайдуть сюди корпораціями, а таке скоріше за все буде, то є шанс на якесь майбутнє.
Суди треба всі відправити на базар носки продавать і всіх чиновників. Набрати нормальних, бажано з інших країн. я хз що робить

Можем мы с тобой пойти
В конце концов дипломы есть и тройные интегралы с сопроматом без калькулятора считать умеем
А там и другие подтянутся
барабашов
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 13:28

барабашов


В конце концов дипломы есть и тройные интегралы с сопроматом без калькулятора считать умеем


«Вмів колись 30 років тому»??
Коли ти останній (він же перший) раз його використовував щоб заявляти «вмію»?

Бетон допускаю що активно використовував математику (але не інтеграли) для обрахунку площі поверхні «білого кубу», при обрахунку плати за відштукатурену кімнату. Також обʼєм використаного матеріалу, виходячи з площі поверхні і товщини шару.
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