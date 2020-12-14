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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 21 кві, 2025 13:39
Бетон написав:
Якщо американці відіжмуть нас у росії і зайдуть сюди корпораціями, а таке скоріше за все буде, то є шанс на якесь майбутнє.
ну прям у флер эстафету подхватили ))
на самом деле будет все с точностью до наоборот
никому восточная европа уже не интересна кроме ...
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Додано: Пон 21 кві, 2025 13:54
колеги, припиняйте вже цей оффтоп з суперечками про майбутнє - мало того що засираєте гілку, так ще й зі своїми прогнозами та уявленнями про сучасний світ виглядаєте як діти, які прогулюють школу за гаражами
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Додано: Пон 21 кві, 2025 14:54
Бетон написав: Investor_K написав:
Поки триває війна - я пас
Якщо американці відіжмуть нас у росії і зайдуть сюди корпораціями, а таке скоріше за все буде, то є шанс на якесь майбутнє.
Суди треба всі відправити на базар носки продавать і всіх чиновників. Набрати нормальних, бажано з інших країн. я хз що робить
Суди для інобізнеса та інвешторів ззабугра будуть у Нью-Йорку, а для аборигенів залишать місцеві
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Додано: Пон 21 кві, 2025 21:16
Бетон написав: Investor_K написав:
Поки триває війна - я пас
Якщо американці відіжмуть нас у росії і зайдуть сюди корпораціями, а таке скоріше за все буде, то є шанс на якесь майбутнє.
Суди треба всі відправити на базар носки продавать і всіх чиновників. Набрати нормальних, бажано з інших країн. я хз що робить
Американці не підуть воювати замість тебе
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