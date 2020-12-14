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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 13:39

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Бетон написав:Якщо американці відіжмуть нас у росії і зайдуть сюди корпораціями, а таке скоріше за все буде, то є шанс на якесь майбутнє.


ну прям у флер эстафету подхватили ))
на самом деле будет все с точностью до наоборот
никому восточная европа уже не интересна кроме ...
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 13:54

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

колеги, припиняйте вже цей оффтоп з суперечками про майбутнє - мало того що засираєте гілку, так ще й зі своїми прогнозами та уявленнями про сучасний світ виглядаєте як діти, які прогулюють школу за гаражами
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 14:54

  Бетон написав:
  Investor_K написав:Поки триває війна - я пас

Якщо американці відіжмуть нас у росії і зайдуть сюди корпораціями, а таке скоріше за все буде, то є шанс на якесь майбутнє.
Суди треба всі відправити на базар носки продавать і всіх чиновників. Набрати нормальних, бажано з інших країн. я хз що робить

Суди для інобізнеса та інвешторів ззабугра будуть у Нью-Йорку, а для аборигенів залишать місцеві
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 13:27

https://censor.net/ua/photonews/3548101 ... cho-vidomo
Ключове слово "щонайменше".. 😺
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 19:22

  yama написав:
  kingkongovets написав:
Hotab написав:Роботи йдуть в багатьох місцях
Заявлено 2.5 роки відкриття Мостицька.
Діброва Парк став інтенсивно спамити мені))
я вже приводив тут слова Шкіля, керівника і власника Автостради, яка будує метро - він восени сказав, що при самому оптимістичному сценаії, за умови вчасного належного фінансування, метро буде побудовано не раніше чим через 3 роки, а в реальністі надій на це мало

триндец .. в країні війна, під питання існування країни , а вони будують метро Рука лиццо :shock: :? А чмоу ці гроші не можна на ВПК України ? яке за словами Презедента завантажене лише на 60% ? Адже наше ВПК це також трудові місця - зарплата та зайнятьсять для людей в тому числі ВПО ! це наш економічний ріст . Це як побудова нового гірсколижного курорту в Карпатах .... але він хоч за приватні гроші . Війни нема всі забули ... нікого не турбує щоденні прильоти по містах

Зверніть увагу - більшість місцевих дописувачів також проти створення власних балістичних ракет, і "за" будівлю метро і доріг, під час війни.
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 19:23

  kingkongovets написав:колеги, припиняйте вже цей оффтоп з суперечками про майбутнє - мало того що засираєте гілку, так ще й зі своїми прогнозами та уявленнями про сучасний світ виглядаєте як діти, які прогулюють школу за гаражами
ККЦ, ти такий смішний. Якби не розпад СРСР, ти працював би ліфтьором, шофером чи сантехніком. Ти навіть у третьосортний ВУЗ не зміг би поступити.
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 19:28

  Bolt написав:https://censor.net/ua/photonews/3548101/vyyavleno-masshtabnu-shemu-rozkradannya-koshtiv-pry-zvedenni-mostu-u-kyyevi-scho-vidomo
Ключове слово "щонайменше".. 😺

Поки не начнуть укро-чиновників садити на 10+ років в тюрму, з конфіскацією - держава буде занепадати
Frant
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