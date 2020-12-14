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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 13:39

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Бетон написав:Якщо американці відіжмуть нас у росії і зайдуть сюди корпораціями, а таке скоріше за все буде, то є шанс на якесь майбутнє.


ну прям у флер эстафету подхватили ))
на самом деле будет все с точностью до наоборот
никому восточная европа уже не интересна кроме ...
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 13:54

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

колеги, припиняйте вже цей оффтоп з суперечками про майбутнє - мало того що засираєте гілку, так ще й зі своїми прогнозами та уявленнями про сучасний світ виглядаєте як діти, які прогулюють школу за гаражами
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 14:54

  Бетон написав:
  Investor_K написав:Поки триває війна - я пас

Якщо американці відіжмуть нас у росії і зайдуть сюди корпораціями, а таке скоріше за все буде, то є шанс на якесь майбутнє.
Суди треба всі відправити на базар носки продавать і всіх чиновників. Набрати нормальних, бажано з інших країн. я хз що робить

Суди для інобізнеса та інвешторів ззабугра будуть у Нью-Йорку, а для аборигенів залишать місцеві
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 13:27

https://censor.net/ua/photonews/3548101 ... cho-vidomo
Ключове слово "щонайменше".. 😺
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 19:46

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Зображення
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 20:52

  kingkongovets написав:Зображення

а якщо прийдеться М1860 захищати сталінку в іноземному легіоні?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 21:54

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Я тоже хочу там же шото со столовой и шоб в ванной балкон был
Шоб Щербицким и ЛеонидИльичём аж пахло в парадном
А я на Бронко 79года подруливал к подьезду и парковался где хочу.
Но не по ценам как Ганс или Ульрих вкопытился...
барабашов
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Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 22:00

  kingkongovets написав:Зображення


цікаво, якісь вброси ноунейм блогерів вже мають який сенс на ринку нерухомості?
чи це просто про потужно-переможні бла бла бла потенціали?
пам'ятаєш який був "потенціал" в 2007? ))
Востаннє редагувалось sergey_stasyuk555 в Вів 22 кві, 2025 22:02, всього редагувалось 1 раз.
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 22:01

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

барабашов написав:Я тоже хочу там же шото со столовой и шоб в ванной балкон был
Шоб Щербицким и ЛеонидИльичём аж пахло в парадном
А я на Бронко 79года подруливал к подьезду и парковался где хочу.
Но не по ценам как Ганс или Ульрих вкопытился...
В чому прикол балкону у ванній?
Он квартирка продається:
https://www.facebook.com/share/1Bh42a6t ... tid=wwXIfr
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 22:04

Faceless
Та отож...
нехай та мадама Прыдатко шука дурачка подверженного влиянию её коучей и на её ценник(Безос или Маск это будет - не в курсе)
8 лет как раз период с пика 2008го по франтовский минимум вторичкм в 16-17годах
барабашов
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