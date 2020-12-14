ну прям у флер эстафету подхватили ))
на самом деле будет все с точностью до наоборот
никому восточная европа уже не интересна кроме ...
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 21 кві, 2025 13:39
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Пон 21 кві, 2025 13:54
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
колеги, припиняйте вже цей оффтоп з суперечками про майбутнє - мало того що засираєте гілку, так ще й зі своїми прогнозами та уявленнями про сучасний світ виглядаєте як діти, які прогулюють школу за гаражами
Додано: Пон 21 кві, 2025 14:54
Суди для інобізнеса та інвешторів ззабугра будуть у Нью-Йорку, а для аборигенів залишать місцеві
Додано: Вів 22 кві, 2025 13:27
Ключове слово "щонайменше".. 😺
Додано: Вів 22 кві, 2025 19:46
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Вів 22 кві, 2025 20:52
Додано: Вів 22 кві, 2025 21:54
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Я тоже хочу там же шото со столовой и шоб в ванной балкон был
Шоб Щербицким и ЛеонидИльичём аж пахло в парадном
А я на Бронко 79года подруливал к подьезду и парковался где хочу.
Но не по ценам как Ганс или Ульрих вкопытился...
Додано: Вів 22 кві, 2025 22:00
цікаво, якісь вброси ноунейм блогерів вже мають який сенс на ринку нерухомості?
чи це просто про потужно-переможні бла бла бла потенціали?
пам'ятаєш який був "потенціал" в 2007? ))
Востаннє редагувалось sergey_stasyuk555 в Вів 22 кві, 2025 22:02, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 22 кві, 2025 22:01
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
В чому прикол балкону у ванній?
Он квартирка продається:
Додано: Вів 22 кві, 2025 22:04
Faceless
Та отож...
нехай та мадама Прыдатко шука дурачка подверженного влиянию её коучей и на её ценник(Безос или Маск это будет - не в курсе)
8 лет как раз период с пика 2008го по франтовский минимум вторичкм в 16-17годах
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