Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
барабашов написав:Я тоже хочу там же шото со столовой и шоб в ванной балкон был Шоб Щербицким и ЛеонидИльичём аж пахло в парадном А я на Бронко 79года подруливал к подьезду и парковался где хочу. Но не по ценам как Ганс или Ульрих вкопытился...
барабашов написав:Faceless Та отож... нехай та мадама Прыдатко шука дурачка подверженного влиянию её коучей и на её ценник(Безос или Маск это будет - не в курсе) 8 лет как раз период с пика 2008го по франтовский минимум вторичкм в 16-17годах
Пише "місце сили ", "Колишня назва провулок Чекістів", думаю, для новиг слуг саме то