Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
барабашов написав:Я тоже хочу там же шото со столовой и шоб в ванной балкон был Шоб Щербицким и ЛеонидИльичём аж пахло в парадном А я на Бронко 79года подруливал к подьезду и парковался где хочу. Но не по ценам как Ганс или Ульрих вкопытился...
барабашов написав:Faceless Та отож... нехай та мадама Прыдатко шука дурачка подверженного влиянию её коучей и на её ценник(Безос или Маск это будет - не в курсе) 8 лет как раз период с пика 2008го по франтовский минимум вторичкм в 16-17годах
Пише "місце сили ", "Колишня назва провулок Чекістів", думаю, для новиг слуг саме то
sergey_stasyuk555 написав:цікаво, якісь вброси ноунейм блогерів вже мають який сенс на ринку нерухомості? чи це просто про потужно-переможні бла бла бла потенціали? пам'ятаєш який був "потенціал" в 2007? ))
це просто пост в тредз і як до нього ставитись кожен має вирішувати сам, там ніхто нічого не продає, але моїй власній інфі він цілком відповідає, що ж до панічних фантазій і рефлексій місцевих диванних експертів, максимально далеких від ринку і не маючих про нього ніякої інфи окрім власних смішних висновків, то вони точно не мають ніякого сенсу на ринку нерухомості, а що ж до персонально вашого вбросу про потенціал 2007го, то особисто я за ці 18 років заробив на оренді своїх обʼєктів не один лям та ще й суттєво збільшив як кількість обʼєктів так і поліпшив якість всього портфеля навіть за умови майдана, скачків курса, АТО, карантинів і повномасштабки а тепер можете глузувати далі, йти каравану це аж ніяк не завадить