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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12274122751227612277>
Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 22:14

  Faceless написав:
барабашов написав:Я тоже хочу там же шото со столовой и шоб в ванной балкон был
Шоб Щербицким и ЛеонидИльичём аж пахло в парадном
А я на Бронко 79года подруливал к подьезду и парковался где хочу.
Но не по ценам как Ганс или Ульрих вкопытился...
В чому прикол балкону у ванній?
Он квартирка продається:
https://www.facebook.com/share/1Bh42a6t ... tid=wwXIfr


є люди які ведуться на таке інфоциганство?
сусіди казали... є бойлер і гаряча вода... висота точно невідома, але вам пощастить... чудова грошова енергія... і ще є тостер ))
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 22:33

  барабашов написав:Faceless
Та отож...
нехай та мадама Прыдатко шука дурачка подверженного влиянию её коучей и на её ценник(Безос или Маск это будет - не в курсе)
8 лет как раз период с пика 2008го по франтовский минимум вторичкм в 16-17годах

Пише "місце сили ", "Колишня назва провулок Чекістів",
думаю, для новиг слуг саме то
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 23:49

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

sergey_stasyuk555 написав:цікаво, якісь вброси ноунейм блогерів вже мають який сенс на ринку нерухомості?
чи це просто про потужно-переможні бла бла бла потенціали?
пам'ятаєш який був "потенціал" в 2007? ))
це просто пост в тредз і як до нього ставитись кожен має вирішувати сам, там ніхто нічого не продає, але моїй власній інфі він цілком відповідає, що ж до панічних фантазій і рефлексій місцевих диванних експертів, максимально далеких від ринку і не маючих про нього ніякої інфи окрім власних смішних висновків, то вони точно не мають ніякого сенсу на ринку нерухомості, а що ж до персонально вашого вбросу про потенціал 2007го, то особисто я за ці 18 років заробив на оренді своїх обʼєктів не один лям та ще й суттєво збільшив як їх кількість, так і поліпшив якість всього портфеля навіть за умови майдана, значних скачків курса, АТО, карантинів і повномасштабки
а тепер можете глузувати далі, йти каравану це аж ніяк не завадить
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 09:20

Faceless
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Ціна вражає оптимізмом)
kitco
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 09:24

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

барабашов написав:Faceless

нехай та мадама Прыдатко шука дурачка подверженного влиянию её коучей и на её ценник(Безос или Маск это будет - не в курсе)
8 лет как раз период с пика 2008го по франтовский минимум вторичкм в 16-17годах


чисто так, для загального розвитку, якщо тебе так цікавить саме цей сегмент: на якісні «породисті» сталінки в «тихому центрі», як і на царські будинки там же ж в гарному стані існує свій ринок, відмінний від ринку котлованів та новобудів, де серед покупців практично немає енергійних молодиків аля Пєрвий або Бетон, які розмовляють за допомогою шаблонів і кліше, підхоплених у відділах продажів, покупці тут в основному літні люди - або іноземці, або наша «творча інтелігенція» чи просто дорослі люди, у яких «давно все добре» і які знають де справжнє, а де глянцева різнокольорово підсвічена маркетингова підробка
той, хто пізнав кайф життя в подібному будинку вже не поведеться на модні мопи і вентильовані фасади на стінах з газоблоку, а маркетингові мантри продажників буде слухати з іронією, повір)
бо воно того варте
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 09:46

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

kingkongovets написав:
барабашов написав:Faceless

нехай та мадама Прыдатко шука дурачка подверженного влиянию её коучей и на её ценник(Безос или Маск это будет - не в курсе)
8 лет как раз период с пика 2008го по франтовский минимум вторичкм в 16-17годах


чисто так, для загального розвитку, якщо тебе так цікавить саме цей сегмент: на якісні «породисті» сталінки в «тихому центрі», як і на царські будинки там же ж в гарному стані існує свій ринок, відмінний від ринку котлованів та новобудів, де серед покупців практично немає енергійних молодиків аля Пєрвий або Бетон, які розмовляють за допомогою шаблонів і кліше, підхоплених у відділах продажів, покупці тут в основному літні люди - або іноземці, або наша «творча інтелігенція» чи просто дорослі люди, у яких «давно все добре» і які знають де справжнє, а де глянцева різнокольорово підсвічена маркетингова підробка
той, хто пізнав кайф життя в подібному будинку вже не поведеться на модні мопи і вентильовані фасади на стінах з газоблоку, а маркетингові мантри продажників буде слухати з іронією, повір)
бо воно того варте
Там ніби не було прайсу, принаймні коли я читав не було і в коментарях теж, цікаво, як би ви оцінили?
Я думаю 250 к, в основному бо локація ну і з ремонтом
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 09:50

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Faceless написав:
kingkongovets написав:
барабашов написав:Faceless

нехай та мадама Прыдатко шука дурачка подверженного влиянию её коучей и на её ценник(Безос или Маск это будет - не в курсе)
8 лет как раз период с пика 2008го по франтовский минимум вторичкм в 16-17годах


чисто так, для загального розвитку, якщо тебе так цікавить саме цей сегмент: на якісні «породисті» сталінки в «тихому центрі», як і на царські будинки там же ж в гарному стані існує свій ринок, відмінний від ринку котлованів та новобудів, де серед покупців практично немає енергійних молодиків аля Пєрвий або Бетон, які розмовляють за допомогою шаблонів і кліше, підхоплених у відділах продажів, покупці тут в основному літні люди - або іноземці, або наша «творча інтелігенція» чи просто дорослі люди, у яких «давно все добре» і які знають де справжнє, а де глянцева різнокольорово підсвічена маркетингова підробка
той, хто пізнав кайф життя в подібному будинку вже не поведеться на модні мопи і вентильовані фасади на стінах з газоблоку, а маркетингові мантри продажників буде слухати з іронією, повір)
бо воно того варте
Там ніби не було прайсу, принаймні коли я читав не було і в коментарях теж, цікаво, як би ви оцінили?
Я думаю 250 к, в основному бо локація ну і з ремонтом
я не спец по житловій, та й бачив лише одну фотку, ані кухні, ані санвузла (самого коштовного) не бачив, тому гадати і тикати пальцями в небо не хочу, одне можу сказати - якщо в цілому рівень і якість ремонту відповідає локації, то надовго цей обʼєкт в експозиції не затримається, це 100%
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 09:59

Днями бачив щось подібне на Крутому узвозі, але метраж під 80 і ремонт в сучасному стилі. Просили 210. Скільки ж попросила пані Вікторія не знають навіть її знайомі, бо теж не бачать, а спитати встидаються) Мені більш цікаво, що не так з будинком в Kaş, що треба купляти квартиру, і чи квартиру також в Туреччині, чи може вже біля іншого моря.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 10:16

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

gonchik74 написав:Днями бачив щось подібне на Крутому узвозі, але метраж під 80 і ремонт в сучасному стилі. Просили 210.

імхо не варто в таких будинках робити ремонти в актуальному гостромодному стилі - через декілька років вони виглядають смішно і відразу палять рік коли він робився
або класичний модерн, або, для тонких поціновувачів з надлишком грошей - ампір, який теж буває стильним, а не як пшонка-стайл

в квартирах двох друзів дитинства, батьки яких довго пропрацювали дипломатами в штатах (по офіційній версії) бачив чудові інтерʼєри в нью-йоркскому стилі ще коли не існувало терміну «дизайнерська квартира» як такого - це були дві знамениті сталінки на Хрещатику, де жити особисто я б не хотів, але види з вікон там ахеренні
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 10:32

  kitco написав:Faceless
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Ціна вражає оптимізмом)

а як вам такі ціни ? https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-k ... 05997.html
щось я трошки в шоці :o, невже таке хтось купує ?
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