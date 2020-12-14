Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
а що саме вас дивує? наявність заможних людей в країні? чи те, що вони не повтікали за кордони, а залишились і будують плани на життя в Україні і інвестують тут в дороге модне житло?
міряти загальну обстановку по собі і власним прогнозам і відчуттям, ігноруючи реальний стан справ - велика помилка, а ціна цієї квартири цілком відповідає як рівню ремонта, так і рівню локації і престижності жк - абсолютно нічого особливого, на срібній милі такого добра валом