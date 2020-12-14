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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12274122751227612277
Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 10:42

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

nmd написав:
  kitco написав:Faceless
Зображення
Ціна вражає оптимізмом)

а як вам такі ціни ? https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-k ... 05997.html
щось я трошки в шоці :o, невже таке хтось купує ?
а що саме вас дивує?
наявність заможних людей в країні?
чи те, що вони не повтікали за кордони, а залишились і будують плани на життя в Україні і інвестують тут в дороге модне житло?

міряти загальну обстановку по собі і власним прогнозам і відчуттям, ігноруючи реальний стан справ - велика помилка, а ціна цієї квартири цілком відповідає як рівню ремонта, так і рівню локації і престижності жк - абсолютно нічого особливого, на срібній милі такого добра валом
kingkongovets
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  #<1 ... 12274122751227612277
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