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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 23 кві, 2025 10:42
а що саме вас дивує?
наявність заможних людей в країні?
чи те, що вони не повтікали за кордони, а залишились і будують плани на життя в Україні і інвестують тут в дороге модне житло?
міряти загальну обстановку по собі і власним прогнозам і відчуттям, ігноруючи реальний стан справ - велика помилка, а ціна цієї квартири цілком відповідає як рівню ремонта, так і рівню локації і престижності жк - абсолютно нічого особливого, на срібній милі такого добра валом
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kingkongovets
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Додано: Сер 23 кві, 2025 10:55
kingkongovets написав:
а що саме вас дивує?
наявність заможних людей в країні?
чи те, що вони не повтікали за кордони, а залишились і будують плани на життя в Україні і інвестують тут в дороге модне житло?
міряти загальну обстановку по собі і власним прогнозам і відчуттям, ігноруючи реальний стан справ - велика помилка, а ціна цієї квартири цілком відповідає як рівню ремонта, так і рівню локації і престижності жк - абсолютно нічого особливого, на срібній милі такого добра валом
там м. квадратний коштував 1 тисячу, ну нехай зараз 2,5 (дорожче ніж до війни) + враховуючи теперішні ціни на ремонт ніяк не виходить ~ 5 тис
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nmd
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Додано: Сер 23 кві, 2025 10:57
За ФК2 не в курсе почём там вход был, какой уровень дома и что там с придомовой и тарифами(понятно что скорее всего всё на электрике), ремонт приличный, берут ли сейчас такое не с многолетней экспозицией - тоже надо рыл из агенств специализирующихся не на сегменте Франта допрашивать, но скажу так - в любой сталинке что строилась в 49-55годах(год ввода в эксплуатацию) либо силами пленных, либо заключённых, либо самими работниками предприятия в законный выходной - проблем полно и не только с коммуникациями, в отличии от чего то дореволюционного в центровом центре их на капремонт не ставили и специально под него в ноль не расселяли. Так что схожую цену за метр у той коучеро-Прыдатки в настоящий момент считаю идиотизмом, дом может быть на 60, а может и на 80 лет старше монолитного ФК2 и срок его эксплуатации далеко не века.
То как эти дома были внутри в годы застоя и чуть позже и чем пахли уже не играет роли, даже у мацковских высоток и в доме со звездой что наверняка проэктировали с хорошими запасами и перерасходом материалов проблем мама не горюй и не все они перевешивают вид на закат и реку.
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барабашов
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Додано: Сер 23 кві, 2025 11:09
nmd написав:
а що саме вас дивує?
наявність заможних людей в країні?
чи те, що вони не повтікали за кордони, а залишились і будують плани на життя в Україні і інвестують тут в дороге модне житло?
міряти загальну обстановку по собі і власним прогнозам і відчуттям, ігноруючи реальний стан справ - велика помилка, а ціна цієї квартири цілком відповідає як рівню ремонта, так і рівню локації і престижності жк - абсолютно нічого особливого, на срібній милі такого добра валом
там м. квадратний коштував 1 тисячу, ну нехай зараз 2,5 (дорожче ніж до війни) + враховуючи теперішні ціни на ремонт ніяк не виходить ~ 5 тис[/quote]нагадайте, коли це в ФК2 метр був по штуцеру? ви щось плутаєте
але в будь якому разі зараз це не має ніякого значення, та й ремонт з наповненням там може легко потягнути під двушку за метр, то що вас дивує? купувати це вас ніхто не примушує
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kingkongovets
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Додано: Сер 23 кві, 2025 11:31
барабашов написав:
За ФК2 не в курсе почём там вход был
1400-2500 в залежності від моменту інвестування, поверху і т.п.
Дивлячись на цю ціну складається враження що не те що падіння, але навіть якоїсь мінімальної корекції в цьому сегменті не відбулось. Це мене дивує.
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airmax78
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Додано: Сер 23 кві, 2025 11:35
airmax78 написав: барабашов написав:
За ФК2 не в курсе почём там вход был
1400-2500 в залежності від моменту інвестування, поверху і т.п.
Дивлячись на цю ціну складається враження що не те що падіння, але навіть якоїсь мінімальної корекції в цьому сегменті не відбулось. Це мене дивує.
навіть 1400 - це ж не була «вартість метра», ніяких метрів там ще не було, це була вартість обіцянки побудувати через 2-3 роки
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kingkongovets
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