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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 23 кві, 2025 15:04
kingkongovets написав:
Бетон написав:2 дня и квартира продана за нал.
А вы трындите рынок мёртв
Варшавский 2, 1к с ремонтом
моі вітання
а хто покупець?
Дякую.
Звичайні люди з провінції
Ціна 96куе
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2
Додано: Сер 23 кві, 2025 15:05
Бетон написав:
Ціна 96куе
Синіми чи зеленими?
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Додано: Сер 23 кві, 2025 15:17
Бетон написав: kingkongovets написав:
Бетон написав:2 дня и квартира продана за нал.
А вы трындите рынок мёртв
Варшавский 2, 1к с ремонтом
моі вітання
а хто покупець?
Дякую.
Звичайні люди з провінції
Ціна 96куе
у місцевих «експертів» мабуть розрив шаблонів)
а ринок мало того, що живий, ціни знову відчутно поповзли вгору і люди, які не пишуть як все падає і взагалі як все навкруги погано, а знаходяться в реальному пошуку бачать цю динаміку і елементарно поспішають купити зараз, щоб не переплачувати завтра
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1
Додано: Сер 23 кві, 2025 15:27
Investor_K написав: Бетон написав:
Ціна 96куе
Синіми чи зеленими?
Задаток зелёными
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2
Додано: Сер 23 кві, 2025 16:16
kingkongovets написав:
а ринок мало того, що живий, ціни знову відчутно поповзли вгору і люди, які не пишуть як все падає і взагалі як все навкруги погано, а знаходяться в реальному пошуку бачать цю динаміку і елементарно поспішають купити зараз, щоб не переплачувати завтра
Вже війна закнчилась?
Перемога?
Крим наш?
Шахеди і Іскандери не прилітають по Києву та іншим містам?
Таке враження, що місцеві ріелтори самі себе підбадьорюють."Та що там, все чудово, вже даражай!"
Восени порахуємо циплят. І дурнів.
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Додано: Сер 23 кві, 2025 16:17
airmax78 написав: барабашов написав:
За ФК2 не в курсе почём там вход был
1400-2500 в залежності від моменту інвестування, поверху і т.п.
Дивлячись на цю ціну складається враження що не те що падіння, але навіть якоїсь мінімальної корекції в цьому сегменті не відбулось. Це мене дивує.
Значить, основне падіння цін -ще попереду.
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Додано: Сер 23 кві, 2025 16:21
kingkongovets написав:
а ринок мало того, що живий, ціни знову відчутно поповзли вгору і люди, які не пишуть як все падає і взагалі як все навкруги погано, а знаходяться в реальному пошуку бачать цю динаміку і елементарно поспішають купити зараз, щоб не переплачувати завтра
ККЦ, ти такий смішний з своїм даражаєм. Я знаю тобі ціну , авсе таки - я був дещо кращої думки про тебе.
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