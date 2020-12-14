RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12275122761227712278
Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 15:04

  kingkongovets написав:
Бетон написав:2 дня и квартира продана за нал.
А вы трындите рынок мёртв
Варшавский 2, 1к с ремонтом
моі вітання
а хто покупець?

Дякую.
Звичайні люди з провінції
Ціна 96куе
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4801
З нами з: 17.12.22
Подякував: 160 раз.
Подякували: 331 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 15:05

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Бетон написав:Ціна 96куе


Синіми чи зеленими?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10218
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 907 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 15:17

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:
  kingkongovets написав:
Бетон написав:2 дня и квартира продана за нал.
А вы трындите рынок мёртв
Варшавский 2, 1к с ремонтом
моі вітання
а хто покупець?

Дякую.
Звичайні люди з провінції
Ціна 96куе
у місцевих «експертів» мабуть розрив шаблонів)
а ринок мало того, що живий, ціни знову відчутно поповзли вгору і люди, які не пишуть як все падає і взагалі як все навкруги погано, а знаходяться в реальному пошуку бачать цю динаміку і елементарно поспішають купити зараз, щоб не переплачувати завтра
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11584
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2710 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 15:27

  Investor_K написав:
  Бетон написав:Ціна 96куе


Синіми чи зеленими?

Задаток зелёными
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4801
З нами з: 17.12.22
Подякував: 160 раз.
Подякували: 331 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 16:16

  kingkongovets написав:а ринок мало того, що живий, ціни знову відчутно поповзли вгору і люди, які не пишуть як все падає і взагалі як все навкруги погано, а знаходяться в реальному пошуку бачать цю динаміку і елементарно поспішають купити зараз, щоб не переплачувати завтра

Вже війна закнчилась?
Перемога?
Крим наш?
Шахеди і Іскандери не прилітають по Києву та іншим містам?

Таке враження, що місцеві ріелтори самі себе підбадьорюють."Та що там, все чудово, вже даражай!"

Восени порахуємо циплят. І дурнів.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23233
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1746 раз.
Подякували: 2573 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 16:17

  airmax78 написав:
  барабашов написав:За ФК2 не в курсе почём там вход был

1400-2500 в залежності від моменту інвестування, поверху і т.п.
Дивлячись на цю ціну складається враження що не те що падіння, але навіть якоїсь мінімальної корекції в цьому сегменті не відбулось. Це мене дивує.

Значить, основне падіння цін -ще попереду.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23233
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1746 раз.
Подякували: 2573 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 16:21

  kingkongovets написав:а ринок мало того, що живий, ціни знову відчутно поповзли вгору і люди, які не пишуть як все падає і взагалі як все навкруги погано, а знаходяться в реальному пошуку бачать цю динаміку і елементарно поспішають купити зараз, щоб не переплачувати завтра

ККЦ, ти такий смішний з своїм даражаєм. Я знаю тобі ціну , авсе таки - я був дещо кращої думки про тебе.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23233
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1746 раз.
Подякували: 2573 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 12275122761227712278
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2524, 2525, 2526
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25258 16911413
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 кві, 2025 03:06
Bolt
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1380 5851401
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 08:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 62684
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.