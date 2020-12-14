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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 23 кві, 2025 15:04
kingkongovets написав:
Бетон написав:2 дня и квартира продана за нал.
А вы трындите рынок мёртв
Варшавский 2, 1к с ремонтом
моі вітання
а хто покупець?
Дякую.
Звичайні люди з провінції
Ціна 96куе
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Бетон
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Додано: Сер 23 кві, 2025 15:05
Бетон написав:
Ціна 96куе
Синіми чи зеленими?
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Investor_K
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Додано: Сер 23 кві, 2025 15:17
Бетон написав: kingkongovets написав:
Бетон написав:2 дня и квартира продана за нал.
А вы трындите рынок мёртв
Варшавский 2, 1к с ремонтом
моі вітання
а хто покупець?
Дякую.
Звичайні люди з провінції
Ціна 96куе
у місцевих «експертів» мабуть розрив шаблонів)
а ринок мало того, що живий, ціни знову відчутно поповзли вгору і люди, які не пишуть як все падає і взагалі як все навкруги погано, а знаходяться в реальному пошуку бачать цю динаміку і елементарно поспішають купити зараз, щоб не переплачувати завтра
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Додано: Сер 23 кві, 2025 15:27
Investor_K написав: Бетон написав:
Ціна 96куе
Синіми чи зеленими?
Задаток зелёными
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Додано: Сер 23 кві, 2025 16:17
airmax78 написав: барабашов написав:
За ФК2 не в курсе почём там вход был
1400-2500 в залежності від моменту інвестування, поверху і т.п.
Дивлячись на цю ціну складається враження що не те що падіння, але навіть якоїсь мінімальної корекції в цьому сегменті не відбулось. Це мене дивує.
Значить, основне падіння цін -ще попереду.
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Frant
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Додано: Сер 23 кві, 2025 16:36
Бетон написав: Investor_K написав: Бетон написав:
Ціна 96куе
Синіми чи зеленими?
Задаток зелёными
Ніщєта! Тільки синіми рахується!
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airmax78
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Додано: Сер 23 кві, 2025 16:48
Бетонова жінка і зелені без жодних питань в польський банк покладе. Це у нас така фішка, щоб ще більше пересічного взути)
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gonchik74
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Додано: Сер 23 кві, 2025 17:56
gonchik74 написав:
Бетонова жінка і зелені без жодних питань в польський банк покладе. Це у нас така фішка, щоб ще більше пересічного взути)
А хіба є проблема зелені в Український банк покласти?
Крім обмежень потім на зняття 100 тис/день, та можливих питань від фінмону.
Банк прийме, чи у Вас інший досвід?
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_Mykola_
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Додано: Сер 23 кві, 2025 18:02
gonchik74
Бетонова жінка
Офіційно розлучені.
Мабуть тепер банк в Польщі може і спитати, «откуда деньгі, Зін». Якщо продавцем не вона була. А це десь 99.9 %.
Все ж згідно попередніх даних, які надавав Бетон, це його власні гроші. І тепер у нього навіть є папірець про наявність як мінімум 96 кує офіційних білих доходів, А це зараз дорогого вартує.
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Hotab
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