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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12275122761227712278
Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 15:04

  kingkongovets написав:
Бетон написав:2 дня и квартира продана за нал.
А вы трындите рынок мёртв
Варшавский 2, 1к с ремонтом
моі вітання
а хто покупець?

Дякую.
Звичайні люди з провінції
Ціна 96куе
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 15:05

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Бетон написав:Ціна 96куе


Синіми чи зеленими?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 15:17

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:
  kingkongovets написав:
Бетон написав:2 дня и квартира продана за нал.
А вы трындите рынок мёртв
Варшавский 2, 1к с ремонтом
моі вітання
а хто покупець?

Дякую.
Звичайні люди з провінції
Ціна 96куе
у місцевих «експертів» мабуть розрив шаблонів)
а ринок мало того, що живий, ціни знову відчутно поповзли вгору і люди, які не пишуть як все падає і взагалі як все навкруги погано, а знаходяться в реальному пошуку бачать цю динаміку і елементарно поспішають купити зараз, щоб не переплачувати завтра
kingkongovets
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1
Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 15:27

  Investor_K написав:
  Бетон написав:Ціна 96куе


Синіми чи зеленими?

Задаток зелёными
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 16:17

  airmax78 написав:
  барабашов написав:За ФК2 не в курсе почём там вход был

1400-2500 в залежності від моменту інвестування, поверху і т.п.
Дивлячись на цю ціну складається враження що не те що падіння, але навіть якоїсь мінімальної корекції в цьому сегменті не відбулось. Це мене дивує.

Значить, основне падіння цін -ще попереду.
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 16:36

  Бетон написав:
  Investor_K написав:
  Бетон написав:Ціна 96куе


Синіми чи зеленими?

Задаток зелёными

Ніщєта! Тільки синіми рахується!
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 16:48

Бетонова жінка і зелені без жодних питань в польський банк покладе. Це у нас така фішка, щоб ще більше пересічного взути)
gonchik74
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 17:56

  gonchik74 написав:Бетонова жінка і зелені без жодних питань в польський банк покладе. Це у нас така фішка, щоб ще більше пересічного взути)

А хіба є проблема зелені в Український банк покласти?
Крім обмежень потім на зняття 100 тис/день, та можливих питань від фінмону.
Банк прийме, чи у Вас інший досвід? :roll:
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 18:02

gonchik74

Бетонова жінка


Офіційно розлучені.
Мабуть тепер банк в Польщі може і спитати, «откуда деньгі, Зін». Якщо продавцем не вона була. А це десь 99.9 %.
Все ж згідно попередніх даних, які надавав Бетон, це його власні гроші. І тепер у нього навіть є папірець про наявність як мінімум 96 кує офіційних білих доходів, А це зараз дорогого вартує.
Hotab
 
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