Дякую.
Звичайні люди з провінції
Ціна 96куе
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 23 кві, 2025 15:04
Додано: Сер 23 кві, 2025 15:05
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Сер 23 кві, 2025 15:17
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
у місцевих «експертів» мабуть розрив шаблонів)
а ринок мало того, що живий, ціни знову відчутно поповзли вгору і люди, які не пишуть як все падає і взагалі як все навкруги погано, а знаходяться в реальному пошуку бачать цю динаміку і елементарно поспішають купити зараз, щоб не переплачувати завтра
Додано: Сер 23 кві, 2025 15:27
Додано: Сер 23 кві, 2025 16:17
Значить, основне падіння цін -ще попереду.
Додано: Сер 23 кві, 2025 16:36
Додано: Сер 23 кві, 2025 16:48
Бетонова жінка і зелені без жодних питань в польський банк покладе. Це у нас така фішка, щоб ще більше пересічного взути)
Додано: Сер 23 кві, 2025 17:56
А хіба є проблема зелені в Український банк покласти?
Крім обмежень потім на зняття 100 тис/день, та можливих питань від фінмону.
Банк прийме, чи у Вас інший досвід?
Додано: Сер 23 кві, 2025 18:02
gonchik74
Офіційно розлучені.
Мабуть тепер банк в Польщі може і спитати, «откуда деньгі, Зін». Якщо продавцем не вона була. А це десь 99.9 %.
Все ж згідно попередніх даних, які надавав Бетон, це його власні гроші. І тепер у нього навіть є папірець про наявність як мінімум 96 кує офіційних білих доходів, А це зараз дорогого вартує.
Додано: Сер 23 кві, 2025 19:11
Ремонт какого вида? Кухню ж и сантехнику не ставили? Сколько получилоь именно на нём поднять? Опять е-оселевский кредит или нал с матраса, или почти 3 года на передке у суперудачливого Успиха?
Вообще между квартирой за 100 со свежим ремонтом и за 600 с поюзанным и подмазанным даже в зажравшемся на воровстве американской помощи Киеве пропасть.
600тыс в кредит не купят. Только сейф Крупы.
600тыс и 1% населения не в состоянии наскирдовать, жуя просрочку и ездя на Лайносе, только шальные деньги(у Слуг) либо старый(лет 15-20) налаженный бизнес или крипта, намученная при электрике по 1,68 при Порохе, а то и 37коп(хотя офисники понятно что наворовать с карт могут и быстро и сейчас, дураков у нас на 100лет ещё припасено)
Если б та лохокоучер продавала сталинку 28-32года постройки с деревянными перекрытиями за 100, то никто б и не сомневался, что такое купят быстро(или не очень). А за 300 с кухней 8 и сортиром 1,6метра в 2025году надо долго ждать Ганса или Поля, что прожили полжизни в Гонконге и Токио и заценят такую прелесть. Молодым прокурорам-инвалидам там негде будет проводить нарко-садомазовечеринки.
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