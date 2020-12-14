|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 23 кві, 2025 19:33
барабашов написав:
в любой сталинке что строилась в 49-55годах(
нормальные "сталинки" строились при позднем Хрущеве 57-63
без всяких лепнин, дранок и комбинированных перекрытий
потом их сменили спецпроекты - без высоких потолков, но с лифтами и лоджиями
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 3440
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 424 раз.
- Подякували: 165 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 23 кві, 2025 19:33
Hotab написав:gonchik74
Бетонова жінка
Офіційно розлучені.
Мабуть тепер банк в Польщі може і спитати, «откуда деньгі, Зін». Якщо продавцем не вона була. А це десь 99.9 %.
Все ж згідно попередніх даних, які надавав Бетон, це його власні гроші. І тепер у нього навіть є папірець про наявність як мінімум 96 кує офіційних білих доходів, А це зараз дорогого вартує.
Я тепер біла самостійна незалежна щаслива особистість 🙂
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 4801
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 164 раз.
- Подякували: 331 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Сер 23 кві, 2025 19:45
kingkongovets написав:це просто пост
в тредз і як до нього ставитись кожен має вирішувати сам, там ніхто нічого не продає, але моїй власній інфі він цілком відповідає, що ж до панічних фантазій і рефлексій місцевих диванних експертів, максимально далеких від ринку і не маючих про нього ніякої інфи окрім власних смішних висновків, то вони точно не мають ніякого сенсу на ринку нерухомості, а що ж до персонально вашого вбросу про потенціал 2007го, то особисто я за ці 18 років заробив на оренді своїх обʼєктів не один лям та ще й суттєво збільшив як їх кількість, так і поліпшив якість всього портфеля навіть за умови майдана, значних скачків курса, АТО, карантинів і повномасштабки
а тепер можете глузувати далі, йти каравану це аж ніяк не завадить
це був просто пост,
а ти у відповідь цілу простиню букв самовосхвалєнія настрочив.
дійсно вважаєш що зараз вдалий час для покупок як тут людям впарюєш?
-
sergey_stasyuk555
-
-
- Повідомлень: 345
- З нами з: 21.05.23
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 27 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 23 кві, 2025 19:46
fox767676 написав: барабашов написав:
в любой сталинке что строилась в 49-55годах(
нормальные "сталинки" строились при позднем Хрущеве 57-63
без всяких лепнин, дранок и комбинированных перекрытий
потом их сменили спецпроекты - без высоких потолков, но с лифтами и лоджиями
взагалі то ліфтов нема тільки в будинках до 5 поверхів, в сталінках де поверхів більше ліфти є
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 11585
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2712 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Сер 23 кві, 2025 19:51
kingkongovets
І в 5 поверхівках є, як в будинку поруч з м.Арсенальною
Ну і звісно в 7-8 поверхових і більше сталінках
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 3440
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 424 раз.
- Подякували: 165 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 23 кві, 2025 19:53
sergey_stasyuk555 написав: kingkongovets написав:це просто пост
в тредз і як до нього ставитись кожен має вирішувати сам, там ніхто нічого не продає, але моїй власній інфі він цілком відповідає, що ж до панічних фантазій і рефлексій місцевих диванних експертів, максимально далеких від ринку і не маючих про нього ніякої інфи окрім власних смішних висновків, то вони точно не мають ніякого сенсу на ринку нерухомості, а що ж до персонально вашого вбросу про потенціал 2007го, то особисто я за ці 18 років заробив на оренді своїх обʼєктів не один лям та ще й суттєво збільшив як їх кількість, так і поліпшив якість всього портфеля навіть за умови майдана, значних скачків курса, АТО, карантинів і повномасштабки
а тепер можете глузувати далі, йти каравану це аж ніяк не завадить
це був просто пост,
а ти у відповідь цілу простиню букв самовосхвалєнія настрочив.
дійсно вважаєш що зараз вдалий час для покупок як тут людям впарюєш?
Ккц якось слабко працює, без іскри, без вогника!
ККЦ, треба впевніше, більше інтонації, більше пафоса, більше обіцянок!
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23232
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1746 раз.
- Подякували: 2573 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|25258
|16911640
|
Сер 16 кві, 2025 03:06
Bolt
|
|1380
|5852940
|
|
|3
|62691
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|