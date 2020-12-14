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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12277122781227912280>
Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 19:33

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  барабашов написав:в любой сталинке что строилась в 49-55годах(


нормальные "сталинки" строились при позднем Хрущеве 57-63
без всяких лепнин, дранок и комбинированных перекрытий
потом их сменили спецпроекты - без высоких потолков, но с лифтами и лоджиями
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 19:33

  Hotab написав:gonchik74

Бетонова жінка


Офіційно розлучені.
Мабуть тепер банк в Польщі може і спитати, «откуда деньгі, Зін». Якщо продавцем не вона була. А це десь 99.9 %.
Все ж згідно попередніх даних, які надавав Бетон, це його власні гроші. І тепер у нього навіть є папірець про наявність як мінімум 96 кує офіційних білих доходів, А це зараз дорогого вартує.

Я тепер біла самостійна незалежна щаслива особистість 🙂
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 19:45

  kingkongovets написав:це просто пост в тредз і як до нього ставитись кожен має вирішувати сам, там ніхто нічого не продає, але моїй власній інфі він цілком відповідає, що ж до панічних фантазій і рефлексій місцевих диванних експертів, максимально далеких від ринку і не маючих про нього ніякої інфи окрім власних смішних висновків, то вони точно не мають ніякого сенсу на ринку нерухомості, а що ж до персонально вашого вбросу про потенціал 2007го, то особисто я за ці 18 років заробив на оренді своїх обʼєктів не один лям та ще й суттєво збільшив як їх кількість, так і поліпшив якість всього портфеля навіть за умови майдана, значних скачків курса, АТО, карантинів і повномасштабки
а тепер можете глузувати далі, йти каравану це аж ніяк не завадить

це був просто пост,
а ти у відповідь цілу простиню букв самовосхвалєнія настрочив.
дійсно вважаєш що зараз вдалий час для покупок як тут людям впарюєш?
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 19:46

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

fox767676 написав:
  барабашов написав:в любой сталинке что строилась в 49-55годах(


нормальные "сталинки" строились при позднем Хрущеве 57-63
без всяких лепнин, дранок и комбинированных перекрытий
потом их сменили спецпроекты - без высоких потолков, но с лифтами и лоджиями
взагалі то ліфтов нема тільки в будинках до 5 поверхів, в сталінках де поверхів більше ліфти є
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 19:51

kingkongovets
І в 5 поверхівках є, як в будинку поруч з м.Арсенальною
Ну і звісно в 7-8 поверхових і більше сталінках
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 19:55

  Hotab написав:gonchik74

Бетонова жінка


Офіційно розлучені.
Мабуть тепер банк в Польщі може і спитати, «откуда деньгі, Зін». Якщо продавцем не вона була. А це десь 99.9 %.
Все ж згідно попередніх даних, які надавав Бетон, це його власні гроші. І тепер у нього навіть є папірець про наявність як мінімум 96 кує офіційних білих доходів, А це зараз дорогого вартує.

не факт
при "продаже" по переуступке такого "папирця" нет)))
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 19:57

Frant
ключница вернулась из Нимэтчыны?
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 20:05

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

sergey_stasyuk555 написав:
  kingkongovets написав:це просто пост в тредз і як до нього ставитись кожен має вирішувати сам, там ніхто нічого не продає, але моїй власній інфі він цілком відповідає, що ж до панічних фантазій і рефлексій місцевих диванних експертів, максимально далеких від ринку і не маючих про нього ніякої інфи окрім власних смішних висновків, то вони точно не мають ніякого сенсу на ринку нерухомості, а що ж до персонально вашого вбросу про потенціал 2007го, то особисто я за ці 18 років заробив на оренді своїх обʼєктів не один лям та ще й суттєво збільшив як їх кількість, так і поліпшив якість всього портфеля навіть за умови майдана, значних скачків курса, АТО, карантинів і повномасштабки
а тепер можете глузувати далі, йти каравану це аж ніяк не завадить

це був просто пост,
а ти у відповідь цілу простиню букв самовосхвалєнія настрочив.
дійсно вважаєш що зараз вдалий час для покупок як тут людям впарюєш?
це була відповідь на вашу давно заїбавшу мантру про 2007 рік
я написав, що поки диванні експерти 18 років згадують 2007 рік практики спокійно ковбасять бабло на нерухомості
я вважаю, що купувати треба тоді, коли бачиш гарну пропозицію, а не коли прийде якійсь міфічний «вдалий час»
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 20:16

sergey_stasyuk555

дійсно вважаєш що зараз вдалий час для покупок як тут людям впарюєш?


Купувати в Україні - лох
Дивитись нерухомість за кордоном - зрадник (згідно понятійного апарату Стасюка)
Стасюк, де треба купувати, щоб ти одобряв?))

Чи тебе треба взагалі не розстраювати, і прикидуватись злидарем, щоб ти почувався комфортно зі своїми доходами і витратами? 😅
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 21:18

  sergey_stasyuk555 написав:
  kingkongovets написав:це просто пост в тредз і як до нього ставитись кожен має вирішувати сам, там ніхто нічого не продає, але моїй власній інфі він цілком відповідає, що ж до панічних фантазій і рефлексій місцевих диванних експертів, максимально далеких від ринку і не маючих про нього ніякої інфи окрім власних смішних висновків, то вони точно не мають ніякого сенсу на ринку нерухомості, а що ж до персонально вашого вбросу про потенціал 2007го, то особисто я за ці 18 років заробив на оренді своїх обʼєктів не один лям та ще й суттєво збільшив як їх кількість, так і поліпшив якість всього портфеля навіть за умови майдана, значних скачків курса, АТО, карантинів і повномасштабки
а тепер можете глузувати далі, йти каравану це аж ніяк не завадить

це був просто пост,
а ти у відповідь цілу простиню букв самовосхвалєнія настрочив.
дійсно вважаєш що зараз вдалий час для покупок як тут людям впарюєш?

Ккц, якось слабенько ти виступаєш!
"Нє вєрю!"
Ні пафосу, ні наголосу, ні інтонації, ні експресії!
Ти повинен сам вірити в ту дічь, що несеш!
Даражай вже прийшов, бігом купляйте, завтра дорожче, черги з 4 ранку усвідділах продажів, дефіцит нового житла, захист від інфляції, вигідна інвештиція, янелох, і тд. і т.п.
Frant
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