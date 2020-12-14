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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12277122781227912280
Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 21:30

  Hotab написав:Купувати в Україні - лох
Дивитись нерухомість за кордоном - зрадник (згідно понятійного апарату Стасюка)
Стасюк, де треба купувати, щоб ти одобряв?))
Чи тебе треба взагалі не розстраювати, і прикидуватись злидарем, щоб ти почувався комфортно зі своїми доходами і витратами? 😅

зімбабвійський льотчик, не фантазуй, я не писав що той хто купує в Україні - лох.
просто зараз на мою думку - не вдалий час для покупок.
якщо тобі треба моє "одобрєніє" - може варто звернутись до психолога?
Віталя тобі допоможе але це не точно ))
sergey_stasyuk555
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