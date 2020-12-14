зімбабвійський льотчик, не фантазуй, я не писав що той хто купує в Україні - лох.
просто зараз на мою думку - не вдалий час для покупок.
якщо тобі треба моє "одобрєніє" - може варто звернутись до психолога?
Віталя тобі допоможе але це не точно ))
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Додано: Сер 23 кві, 2025 21:30
зімбабвійський льотчик, не фантазуй, я не писав що той хто купує в Україні - лох.
просто зараз на мою думку - не вдалий час для покупок.
якщо тобі треба моє "одобрєніє" - може варто звернутись до психолога?
Віталя тобі допоможе але це не точно ))
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