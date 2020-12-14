kingkongovets написав:це була відповідь на вашу давно заїбавшу мантру про 2007 рік
я написав, що поки диванні експерти 18 років згадують 2007 рік практики спокійно ковбасять бабло на нерухомості
я вважаю, що купувати треба тоді, коли бачиш гарну пропозицію, а не коли прийде якійсь міфічний «вдалий час»
99+% "успішних" покупців нерухомості в 2007-2008 довго чекали щоб від тих "вдалих" покупок хоча б в нуль вийти... можливо більшість так і не дочекались.
добре що ви увійшли в 1% найуспішніших успіхів.