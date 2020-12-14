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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12277122781227912280
Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 21:49

  kingkongovets написав:це була відповідь на вашу давно заїбавшу мантру про 2007 рік
я написав, що поки диванні експерти 18 років згадують 2007 рік практики спокійно ковбасять бабло на нерухомості
я вважаю, що купувати треба тоді, коли бачиш гарну пропозицію, а не коли прийде якійсь міфічний «вдалий час»

99+% "успішних" покупців нерухомості в 2007-2008 довго чекали щоб від тих "вдалих" покупок хоча б в нуль вийти... можливо більшість так і не дочекались.
добре що ви увійшли в 1% найуспішніших успіхів.
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 22:04

sergey_stasyuk555


якщо тобі треба моє "одобрєніє


Якраз таки воно нікому не треба. Але ти чомусь бігаєш за всіма, хто дивиться нерухомість, хоч в Україні, хоч за її межами, і розказуєш , правильно вони роблять чи ні. Чи патріотично чи ні цікавитись нерухомістю за межами держави. Та ще й про патріотизм чеше такий «патріот», який з 14 року жодного дня не захищав державу. І не збирається.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 22:23

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

sergey_stasyuk555 написав:99+% "успішних" покупців нерухомості в 2007-2008 довго чекали щоб від тих "вдалих" покупок хоча б в нуль вийти... можливо більшість так і не дочекались.
добре що ви увійшли в 1% найуспішніших успіхів.


звідки ця статисттка, можна посилання?
серед моїх знайомих, хто тоді реально вляпався, взяв кредити, одна знайома навіть валютний (коли долар був папять) ніхто не помер і від нерухомості не позбавився - всі якось вирулили і давно забули цю неприємність

так шо не треба цих страшних казок
та й взагалі відсоток людей, які купували нерухомість на пику в 2007-2008 дуже малий, а вас, казкарів і панікеров послухаєш, так ніби всі нерухомість купували лише в 2008му

чи це ти сам вляпався і досі не можеш цього забути?) так вже 18 років пройшло)
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 22:55

  Hotab написав:про патріотизм чеше такий «патріот»

ти зараз на фронті чи на форумі чешеш?
питання риторичне...
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 23:13

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

sergey_stasyuk555 написав:
  kingkongovets написав:це була відповідь на вашу давно заїбавшу мантру про 2007 рік
я написав, що поки диванні експерти 18 років згадують 2007 рік практики спокійно ковбасять бабло на нерухомості
я вважаю, що купувати треба тоді, коли бачиш гарну пропозицію, а не коли прийде якійсь міфічний «вдалий час»

99+% "успішних" покупців нерухомості в 2007-2008 довго чекали щоб від тих "вдалих" покупок хоча б в нуль вийти... можливо більшість так і не дочекались.
добре що ви увійшли в 1% найуспішніших успіхів.
Зі знайомих, хто вліз в валютну іпотеку тоді, в межах 10 років після того все позакривали, значною частиною вже в гривні
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 23:14

  sergey_stasyuk555 написав:
  Hotab написав:про патріотизм чеше такий «патріот»

ти зараз на фронті чи на форумі чешеш?
питання риторичне...

Стасюк, да скільки ж можна тебе бугая патріотичного захищати!! Війна 11 років, тебе всі ці роки хтось захищав, включно зі мною . Може ти нарешті почнеш сам когось? У тебе ще язик повертається висувати такі питання до тих, хто хз скільки років тебе мурло захищав? Ти ж поглянь яке!!! Тут вже більшість з тих , хто почав в 22-му, повернулись. Бо нічого не буває вічного, але ти все не дійдеш ніяк і все чекаєш що тебе все життя одні і ті самі будуть нянчити. Твоя черга!! І давно!!
Hotab
 
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  #<1 ... 12277122781227912280
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