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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 23 кві, 2025 21:49
kingkongovets написав:
це була відповідь на вашу давно заїбавшу мантру про 2007 рік
я написав, що поки диванні експерти 18 років згадують 2007 рік практики спокійно ковбасять бабло на нерухомості
я вважаю, що купувати треба тоді, коли бачиш гарну пропозицію, а не коли прийде якійсь міфічний «вдалий час»
99+% "успішних" покупців нерухомості в 2007-2008 довго чекали щоб від тих "вдалих" покупок хоча б в нуль вийти... можливо більшість так і не дочекались.
добре що ви увійшли в 1% найуспішніших успіхів.
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sergey_stasyuk555
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Додано: Сер 23 кві, 2025 22:04
sergey_stasyuk555
якщо тобі треба моє "одобрєніє
Якраз таки воно нікому не треба. Але ти чомусь бігаєш за всіма, хто дивиться нерухомість, хоч в Україні, хоч за її межами, і розказуєш , правильно вони роблять чи ні. Чи патріотично чи ні цікавитись нерухомістю за межами держави. Та ще й про патріотизм чеше такий «патріот», який з 14 року жодного дня не захищав державу. І не збирається.
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Додано: Сер 23 кві, 2025 22:23
sergey_stasyuk555 написав:99+% "успішних" покупців нерухомості в 2007-2008 довго чекали щоб від тих "вдалих" покупок хоча б в нуль вийти... можливо більшість так і не дочекались.
добре що ви увійшли в 1% найуспішніших успіхів.
звідки ця статисттка, можна посилання?
серед моїх знайомих, хто тоді реально вляпався, взяв кредити, одна знайома навіть валютний (коли долар був папять) ніхто не помер і від нерухомості не позбавився - всі якось вирулили і давно забули цю неприємність
так шо не треба цих страшних казок
та й взагалі відсоток людей, які купували нерухомість на пику в 2007-2008 дуже малий, а вас, казкарів і панікеров послухаєш, так ніби всі нерухомість купували лише в 2008му
чи це ти сам вляпався і досі не можеш цього забути?) так вже 18 років пройшло)
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Додано: Сер 23 кві, 2025 22:55
Hotab написав:
про патріотизм чеше такий «патріот»
ти зараз на фронті чи на форумі чешеш?
питання риторичне...
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sergey_stasyuk555
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Додано: Сер 23 кві, 2025 23:13
sergey_stasyuk555 написав: kingkongovets написав:
це була відповідь на вашу давно заїбавшу мантру про 2007 рік
я написав, що поки диванні експерти 18 років згадують 2007 рік практики спокійно ковбасять бабло на нерухомості
я вважаю, що купувати треба тоді, коли бачиш гарну пропозицію, а не коли прийде якійсь міфічний «вдалий час»
99+% "успішних" покупців нерухомості в 2007-2008 довго чекали щоб від тих "вдалих" покупок хоча б в нуль вийти... можливо більшість так і не дочекались.
добре що ви увійшли в 1% найуспішніших успіхів.
Зі знайомих, хто вліз в валютну іпотеку тоді, в межах 10 років після того все позакривали, значною частиною вже в гривні
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Додано: Сер 23 кві, 2025 23:14
sergey_stasyuk555 написав: Hotab написав:
про патріотизм чеше такий «патріот»
ти зараз на фронті чи на форумі чешеш?
питання риторичне...
Стасюк, да скільки ж можна тебе бугая патріотичного захищати!! Війна 11 років, тебе всі ці роки хтось захищав, включно зі мною . Може ти нарешті почнеш сам когось? У тебе ще язик повертається висувати такі питання до тих, хто хз скільки років тебе мурло захищав? Ти ж поглянь яке!!! Тут вже більшість з тих , хто почав в 22-му, повернулись. Бо нічого не буває вічного, але ти все не дійдеш ніяк і все чекаєш що тебе все життя одні і ті самі будуть нянчити. Твоя черга!! І давно!!
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Додано: Чет 24 кві, 2025 03:38
sergey_stasyuk555 написав: kingkongovets написав:
це була відповідь на вашу давно заїбавшу мантру про 2007 рік
я написав, що поки диванні експерти 18 років згадують 2007 рік практики спокійно ковбасять бабло на нерухомості
я вважаю, що купувати треба тоді, коли бачиш гарну пропозицію, а не коли прийде якійсь міфічний «вдалий час»
99+% "успішних" покупців нерухомості в 2007-2008 довго чекали щоб від тих "вдалих" покупок хоча б в нуль вийти... можливо більшість так і не дочекались.
добре що ви увійшли в 1% найуспішніших успіхів.
ККЦ "забув" про 25 поверхові недобуди, яких сотні стоять по всьому Києву. Десятки тисяч людей втратили свої гроші, і не отримали житла. Пам'ятники крєпким бесхозяйствєннікам
Ккц, якось слабенько ти виступаєш!
"Нє вєрю!"
Ні пафосу, ні наголосу, ні інтонації, ні експресії!
Ти повинен сам вірити в ту дічь, що несеш!
Даражай вже прийшов, бігом купляйте, завтра дорожче, черги з 4 ранку усвідділах продажів, дефіцит нового житла, захист від інфляції, вигідна інвештиція, янелох, і тд. і т.п.
Востаннє редагувалось Frant
в Чет 24 кві, 2025 03:55, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 24 кві, 2025 03:42
kingkongovets написав:
sergey_stasyuk555 написав:99+% "успішних" покупців нерухомості в 2007-2008 довго чекали щоб від тих "вдалих" покупок хоча б в нуль вийти... можливо більшість так і не дочекались.
добре що ви увійшли в 1% найуспішніших успіхів.
звідки ця статисттка, можна посилання?
Про вигідність купівлі нерухомості в феодальній анархічній країні з жадібними корумпованими охлократами на чолі - можна обгрунтувати це математичними данними? З врахуванням того, що з 2008 р київська нерухомість подешевшала вдвічі, в доларах , а з врахуванням інфляції - втричі. З врахуванням 10% недобудів, від загального балансу. З врахуваенням того, що провінція порожня, молоді немає - втекла подалі від керманичів, в інші країни. Ккц, зможеш порахувати?
Ещё раз напишу: покуда керманычи не выполнят заветы грушевского скоропадского винниченки махна - они не остановятся. Их цель - раздерибанить советское наследство и добить самостийное государство.
Посему покупать недвижимость тут - весьма стрёмное дело.
П.С.ККЦ, как твоя память? Ты принимаешь таблетки, от беспамятства?
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