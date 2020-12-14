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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 23 кві, 2025 22:04
sergey_stasyuk555
якщо тобі треба моє "одобрєніє
Якраз таки воно нікому не треба. Але ти чомусь бігаєш за всіма, хто дивиться нерухомість, хоч в Україні, хоч за її межами, і розказуєш , правильно вони роблять чи ні. Чи патріотично чи ні цікавитись нерухомістю за межами держави. Та ще й про патріотизм чеше такий «патріот», який з 14 року жодного дня не захищав державу. І не збирається.
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Додано: Сер 23 кві, 2025 22:23
sergey_stasyuk555 написав:99+% "успішних" покупців нерухомості в 2007-2008 довго чекали щоб від тих "вдалих" покупок хоча б в нуль вийти... можливо більшість так і не дочекались.
добре що ви увійшли в 1% найуспішніших успіхів.
звідки ця статисттка, можна посилання?
серед моїх знайомих, хто тоді реально вляпався, взяв кредити, одна знайома навіть валютний (коли долар був папять) ніхто не помер і від нерухомості не позбавився - всі якось вирулили і давно забули цю неприємність
так шо не треба цих страшних казок
та й взагалі відсоток людей, які купували нерухомість на пику в 2007-2008 дуже малий, а вас, казкарів і панікеров послухаєш, так ніби всі нерухомість купували лише в 2008му
чи це ти сам вляпався і досі не можеш цього забути?) так вже 18 років пройшло)
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kingkongovets
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Додано: Сер 23 кві, 2025 23:13
sergey_stasyuk555 написав: kingkongovets написав:
це була відповідь на вашу давно ... мантру про 2007 рік
я написав, що поки диванні експерти 18 років згадують 2007 рік практики спокійно ковбасять бабло на нерухомості
я вважаю, що купувати треба тоді, коли бачиш гарну пропозицію, а не коли прийде якійсь міфічний «вдалий час»
99+% "успішних" покупців нерухомості в 2007-2008 довго чекали щоб від тих "вдалих" покупок хоча б в нуль вийти... можливо більшість так і не дочекались.
добре що ви увійшли в 1% найуспішніших успіхів.
Зі знайомих, хто вліз в валютну іпотеку тоді, в межах 10 років після того все позакривали, значною частиною вже в гривні
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Faceless
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Додано: Чет 24 кві, 2025 11:47
Faceless написав: sergey_stasyuk555 написав: kingkongovets написав:
це була відповідь на вашу давно ... мантру про 2007 рік
я написав, що поки диванні експерти 18 років згадують 2007 рік практики спокійно ковбасять бабло на нерухомості
я вважаю, що купувати треба тоді, коли бачиш гарну пропозицію, а не коли прийде якійсь міфічний «вдалий час»
99+% "успішних" покупців нерухомості в 2007-2008 довго чекали щоб від тих "вдалих" покупок хоча б в нуль вийти... можливо більшість так і не дочекались.
добре що ви увійшли в 1% найуспішніших успіхів.
Зі знайомих, хто вліз в валютну іпотеку тоді, в межах 10 років після того все позакривали, значною частиною вже в гривні
Щрсь знов нічого не зрозуміло. Була надія на ріст, але все відміняється.
А може далі тільки вниз.
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Хомякоид
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Додано: Чет 24 кві, 2025 12:15
Переходить нужно в бизнес сегмент. Это правда.
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Бетон
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Додано: Чет 24 кві, 2025 12:58
Хомякоид написав:
рсь знов нічого не зрозуміло. Була надія на ріст,
Не було жодних надій. Доки керманичі не роздупляться на власні балістичні ракети. Українські інженери, математики, фізики, хіміки за найменшу зарплату в Європі, за 300 дол/міс, швидко це зроблять. Головне, організувати справу, поставити керманичем якого небудь актора, юриста чи клоуна
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Додано: Чет 24 кві, 2025 12:58
Бетон написав:
Переходить нужно в бизнес сегмент. Это правда.
С классным дизайн проектом профит 80 куе на одной хате
В мирное время да.
Сейчас можно с 300 тіс. квартирі бинзнес сегмента війти в зеро.
Родители знакомого в свое время купили квартиру в бизнес сегменте в Донецке.
Стоимость по факту на сегодня лист бумаги А4 с адресом и печатями.
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Додано: Чет 24 кві, 2025 12:59
Faceless написав:
і знайомих, хто вліз в валютну іпотеку тоді, в межах 10 років після того все позакривали, значною частиною вже в гривні
Можна знову влазити?
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