Додано: Чет 24 кві, 2025 13:23

Всім привіт!

Давно не бачились)

У відпустці був в рідному Києві, яке ж це гарне і живе місто, людей на вулицях багато, це радує.

Поїхав гуляти в парк партизанської слави і звідти побачив що недалеко «виросли» будинки, яких раніше не було видно. Глянув що це Вудсторія від Перфект груп (будує ДБК-4). Подивився ціни в інтернеті і якщо це правда, то зараз там можна взяти двушку (ванбедрум) маленьку 54 м за 2 млн. Планова здача-2 квартал 2026 року. Коробку вигнали, стіни заповнили, роблять утеплення. Їздив на будівництво і спілкувався з місцевими жителями у зданих домах. Кажуть що два роки з початку повномасштабного вторгнення будівництво стояло, але на третій відновилось будівництво і будується потихеньку й зараз.

Що бачу по цьому жк

Плюси:

Знаходиться прямо в парку

Метро поруч, 15 хв пішки

Ціна

Мінуси:

Ризики недобудови

Дорога до жк розбита, нерівна

Нема транспорту до метро

Мало інфраструктури.



Буду радий почути думки по цьому жк та по іншим. Цікаво які альтернативи в бюджеті до 50000 доларів.



Розумію що більшість людей тут сидить по фану і не збирається нічого купувати, цікава думка людей, які хочуть щось купити або недавно купили.