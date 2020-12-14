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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 23 кві, 2025 22:04
sergey_stasyuk555
якщо тобі треба моє "одобрєніє
Якраз таки воно нікому не треба. Але ти чомусь бігаєш за всіма, хто дивиться нерухомість, хоч в Україні, хоч за її межами, і розказуєш , правильно вони роблять чи ні. Чи патріотично чи ні цікавитись нерухомістю за межами держави. Та ще й про патріотизм чеше такий «патріот», який з 14 року жодного дня не захищав державу. І не збирається.
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Додано: Сер 23 кві, 2025 22:23
sergey_stasyuk555 написав:99+% "успішних" покупців нерухомості в 2007-2008 довго чекали щоб від тих "вдалих" покупок хоча б в нуль вийти... можливо більшість так і не дочекались.
добре що ви увійшли в 1% найуспішніших успіхів.
звідки ця статисттка, можна посилання?
серед моїх знайомих, хто тоді реально вляпався, взяв кредити, одна знайома навіть валютний (коли долар був папять) ніхто не помер і від нерухомості не позбавився - всі якось вирулили і давно забули цю неприємність
так шо не треба цих страшних казок
та й взагалі відсоток людей, які купували нерухомість на пику в 2007-2008 дуже малий, а вас, казкарів і панікеров послухаєш, так ніби всі нерухомість купували лише в 2008му
чи це ти сам вляпався і досі не можеш цього забути?) так вже 18 років пройшло)
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kingkongovets
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Додано: Сер 23 кві, 2025 23:13
sergey_stasyuk555 написав: kingkongovets написав:
це була відповідь на вашу давно ... мантру про 2007 рік
я написав, що поки диванні експерти 18 років згадують 2007 рік практики спокійно ковбасять бабло на нерухомості
я вважаю, що купувати треба тоді, коли бачиш гарну пропозицію, а не коли прийде якійсь міфічний «вдалий час»
99+% "успішних" покупців нерухомості в 2007-2008 довго чекали щоб від тих "вдалих" покупок хоча б в нуль вийти... можливо більшість так і не дочекались.
добре що ви увійшли в 1% найуспішніших успіхів.
Зі знайомих, хто вліз в валютну іпотеку тоді, в межах 10 років після того все позакривали, значною частиною вже в гривні
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Faceless
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Додано: Чет 24 кві, 2025 11:47
Faceless написав: sergey_stasyuk555 написав: kingkongovets написав:
це була відповідь на вашу давно ... мантру про 2007 рік
я написав, що поки диванні експерти 18 років згадують 2007 рік практики спокійно ковбасять бабло на нерухомості
я вважаю, що купувати треба тоді, коли бачиш гарну пропозицію, а не коли прийде якійсь міфічний «вдалий час»
99+% "успішних" покупців нерухомості в 2007-2008 довго чекали щоб від тих "вдалих" покупок хоча б в нуль вийти... можливо більшість так і не дочекались.
добре що ви увійшли в 1% найуспішніших успіхів.
Зі знайомих, хто вліз в валютну іпотеку тоді, в межах 10 років після того все позакривали, значною частиною вже в гривні
Щрсь знов нічого не зрозуміло. Була надія на ріст, але все відміняється.
А може далі тільки вниз.
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Хомякоид
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Додано: Чет 24 кві, 2025 12:15
Переходить нужно в бизнес сегмент. Это правда.
С классным дизайн проектом профит 80 куе на одной хате
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Бетон
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Додано: Чет 24 кві, 2025 12:58
Бетон написав:
Переходить нужно в бизнес сегмент. Это правда.
С классным дизайн проектом профит 80 куе на одной хате
В мирное время да.
Сейчас можно с 300 тіс. квартирі бинзнес сегмента війти в зеро.
Родители знакомого в свое время купили квартиру в бизнес сегменте в Донецке.
Стоимость по факту на сегодня лист бумаги А4 с адресом и печатями.
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Хомякоид
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Додано: Чет 24 кві, 2025 13:15
Хомякоид написав: Бетон написав:
Переходить нужно в бизнес сегмент. Это правда.
С классным дизайн проектом профит 80 куе на одной хате
В мирное время да.
Сейчас можно с 300 тіс. квартирі бинзнес сегмента війти в зеро.
Родители знакомого в свое время купили квартиру в бизнес сегменте в Донецке.
Стоимость по факту на сегодня лист бумаги А4 с адресом и печатями.
Её в пользу моторол конфисковали и там уже удобно разложил яйцы племянник гиви?
В 16-17годах там можно было купить и главное продать со скидкой до 80% чтото очень приличное
Впрочем как и сейчас в Жданове и Бердянске
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Додано: Чет 24 кві, 2025 13:22
Бетон написав:
Переходить нужно в бизнес сегмент. Это правда.
С классным дизайн проектом профит 80 куе на одной хате
Расстояние от Киева до любой границы на севере такое же как от Днепра до Красноармейска(Покровска)
Скорость передвижения механизированной колонны по грунту 20км/ч, по твёрдому покрытию - 30км/ч
На северном направлении всё перерыто рвами по 15м глубиной и на каждой дороге стоит по артдивизиону?
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Додано: Чет 24 кві, 2025 13:23
Всім привіт!
Давно не бачились)
У відпустці був в рідному Києві, яке ж це гарне і живе місто, людей на вулицях багато, це радує.
Поїхав гуляти в парк партизанської слави і звідти побачив що недалеко «виросли» будинки, яких раніше не було видно. Глянув що це Вудсторія від Перфект груп (будує ДБК-4). Подивився ціни в інтернеті і якщо це правда, то зараз там можна взяти двушку (ванбедрум) маленьку 54 м за 2 млн. Планова здача-2 квартал 2026 року. Коробку вигнали, стіни заповнили, роблять утеплення. Їздив на будівництво і спілкувався з місцевими жителями у зданих домах. Кажуть що два роки з початку повномасштабного вторгнення будівництво стояло, але на третій відновилось будівництво і будується потихеньку й зараз.
Що бачу по цьому жк
Плюси:
Знаходиться прямо в парку
Метро поруч, 15 хв пішки
Ціна
Мінуси:
Ризики недобудови
Дорога до жк розбита, нерівна
Нема транспорту до метро
Мало інфраструктури.
Буду радий почути думки по цьому жк та по іншим. Цікаво які альтернативи в бюджеті до 50000 доларів.
Розумію що більшість людей тут сидить по фану і не збирається нічого купувати, цікава думка людей, які хочуть щось купити або недавно купили.
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Додано: Чет 24 кві, 2025 13:31
Бетон написав:Переходить нужно в бизнес сегмент. Это правда.
С классным дизайн проектом профит 80 куе на одной хате
пірнай в Трініті, або в А136
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