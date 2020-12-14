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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 24 кві, 2025 13:36
барабашов написав: Хомякоид написав: Бетон написав:
Переходить нужно в бизнес сегмент. Это правда.
С классным дизайн проектом профит 80 куе на одной хате
В мирное время да.
Сейчас можно с 300 тіс. квартирі бинзнес сегмента війти в зеро.
Родители знакомого в свое время купили квартиру в бизнес сегменте в Донецке.
Стоимость по факту на сегодня лист бумаги А4 с адресом и печатями.
Её в пользу моторол конфисковали и там уже удобно разложил яйцы племянник гиви?
В 16-17годах там можно было купить и главное продать со скидкой до 80% чтото очень приличное
Впрочем как и сейчас в Жданове и Бердянске
Сначала жили квартиранті за комуналь.
Потом кто то предложил 10 тіс. Я советовал продавать.
2018 плюс минус конфисковали.
Настоящий бизнес в центре. Владелец у Рината біл в крупніх шестерках.
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Додано: Чет 24 кві, 2025 14:01
Faceless написав: sergey_stasyuk555 написав: kingkongovets написав:
це була відповідь на вашу давно ... мантру про 2007 рік
я написав, що поки диванні експерти 18 років згадують 2007 рік практики спокійно ковбасять бабло на нерухомості
я вважаю, що купувати треба тоді, коли бачиш гарну пропозицію, а не коли прийде якійсь міфічний «вдалий час»
99+% "успішних" покупців нерухомості в 2007-2008 довго чекали щоб від тих "вдалих" покупок хоча б в нуль вийти... можливо більшість так і не дочекались.
добре що ви увійшли в 1% найуспішніших успіхів.
Зі знайомих, хто вліз в валютну іпотеку тоді, в межах 10 років після того все позакривали, значною частиною вже в гривні
можна знову влазити в іпотеку?
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Додано: Чет 24 кві, 2025 14:03
ККЦ, як тобі сьогоднішня ніч? Нормально спав, нічого не чув, дорожайник наш?
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Додано: Чет 24 кві, 2025 14:05
а хворий деградант походу з ночі не просихає
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Додано: Чет 24 кві, 2025 14:29
Frant написав:
можна знову влазити в іпотеку
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