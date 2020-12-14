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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12278122791228012281
Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 13:36

  барабашов написав:
  Хомякоид написав:
  Бетон написав:Переходить нужно в бизнес сегмент. Это правда.
С классным дизайн проектом профит 80 куе на одной хате


В мирное время да.
Сейчас можно с 300 тіс. квартирі бинзнес сегмента війти в зеро.

Родители знакомого в свое время купили квартиру в бизнес сегменте в Донецке.
Стоимость по факту на сегодня лист бумаги А4 с адресом и печатями.

Её в пользу моторол конфисковали и там уже удобно разложил яйцы племянник гиви?
В 16-17годах там можно было купить и главное продать со скидкой до 80% чтото очень приличное
Впрочем как и сейчас в Жданове и Бердянске


Сначала жили квартиранті за комуналь.
Потом кто то предложил 10 тіс. Я советовал продавать.
2018 плюс минус конфисковали.
Настоящий бизнес в центре. Владелец у Рината біл в крупніх шестерках.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 14:01

  Faceless написав:
sergey_stasyuk555 написав:
  kingkongovets написав:це була відповідь на вашу давно ... мантру про 2007 рік
я написав, що поки диванні експерти 18 років згадують 2007 рік практики спокійно ковбасять бабло на нерухомості
я вважаю, що купувати треба тоді, коли бачиш гарну пропозицію, а не коли прийде якійсь міфічний «вдалий час»

99+% "успішних" покупців нерухомості в 2007-2008 довго чекали щоб від тих "вдалих" покупок хоча б в нуль вийти... можливо більшість так і не дочекались.
добре що ви увійшли в 1% найуспішніших успіхів.
Зі знайомих, хто вліз в валютну іпотеку тоді, в межах 10 років після того все позакривали, значною частиною вже в гривні

можна знову влазити в іпотеку?
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 14:29

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Frant написав:можна знову влазити в іпотеку


Мождиво
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 20:13

Буде дорожче. Але не все. Лише те, що не буде зруйновано
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Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 04:28

Ціни вторинки біля метро - продовжують повзти вниз. Радянська забудова, а також готові квартири в сучасних 25-поверхових. курятниках-неохрущах.
Порожніх квартир в новобудах чимало продається, за мінімальними цінами. Попиту немає.

Що з дорогим сегментом? Корумповані чиновники і пшенично олійні бізнесмени - женуть ціни наверх?
Frant
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