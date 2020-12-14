RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12278122791228012281
Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 13:36

  барабашов написав:
  Хомякоид написав:
  Бетон написав:Переходить нужно в бизнес сегмент. Это правда.
С классным дизайн проектом профит 80 куе на одной хате


В мирное время да.
Сейчас можно с 300 тіс. квартирі бинзнес сегмента війти в зеро.

Родители знакомого в свое время купили квартиру в бизнес сегменте в Донецке.
Стоимость по факту на сегодня лист бумаги А4 с адресом и печатями.

Её в пользу моторол конфисковали и там уже удобно разложил яйцы племянник гиви?
В 16-17годах там можно было купить и главное продать со скидкой до 80% чтото очень приличное
Впрочем как и сейчас в Жданове и Бердянске


Сначала жили квартиранті за комуналь.
Потом кто то предложил 10 тіс. Я советовал продавать.
2018 плюс минус конфисковали.
Настоящий бизнес в центре. Владелец у Рината біл в крупніх шестерках.
Хомякоид
 
Повідомлень: 2562
З нами з: 19.09.14
Подякував: 3021 раз.
Подякували: 423 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 14:01

  Faceless написав:
sergey_stasyuk555 написав:
  kingkongovets написав:це була відповідь на вашу давно ... мантру про 2007 рік
я написав, що поки диванні експерти 18 років згадують 2007 рік практики спокійно ковбасять бабло на нерухомості
я вважаю, що купувати треба тоді, коли бачиш гарну пропозицію, а не коли прийде якійсь міфічний «вдалий час»

99+% "успішних" покупців нерухомості в 2007-2008 довго чекали щоб від тих "вдалих" покупок хоча б в нуль вийти... можливо більшість так і не дочекались.
добре що ви увійшли в 1% найуспішніших успіхів.
Зі знайомих, хто вліз в валютну іпотеку тоді, в межах 10 років після того все позакривали, значною частиною вже в гривні

можна знову влазити в іпотеку?
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23232
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1748 раз.
Подякували: 2573 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 14:29

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Frant написав:можна знову влазити в іпотеку


Мождиво
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10222
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 908 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 20:13

Буде дорожче. Але не все. Лише те, що не буде зруйновано
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10222
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 908 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 08:24

  Frant написав:Ціни вторинки біля метро - продовжують повзти вниз. Радянська забудова, а також готові квартири в сучасних 25-поверхових. курятниках-неохрущах.
Порожніх квартир в новобудах чимало продається, за мінімальними цінами. Попиту немає.

Що з дорогим сегментом? Корумповані чиновники і пшенично олійні бізнесмени - женуть ціни наверх?

Придурок. Війна це головна проблема
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10222
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 908 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 10:22

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Цікаво, чого модери потерли мій пост? Зате пости з матюками і "придурками" не труть.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9913
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1430 раз.
Подякували: 1848 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 10:29

Тут своя психо-разважальна атмосфера оптимистів. Незаважайте.
Freza
 
Повідомлень: 2211
З нами з: 03.12.13
Подякував: 457 раз.
Подякували: 337 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 12278122791228012281
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2524, 2525, 2526
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25258 16913401
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 кві, 2025 03:06
Bolt
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1380 5868147
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 08:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 62747
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (3329)
25.04.2025 10:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.