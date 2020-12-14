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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12279122801228112282
Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 12:03

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Хомякоид написав:
  Investor_K написав:
  Frant написав:Ціни вторинки біля метро - продовжують повзти вниз. Радянська забудова, а також готові квартири в сучасних 25-поверхових. курятниках-неохрущах.
Порожніх квартир в новобудах чимало продається, за мінімальними цінами. Попиту немає.

Що з дорогим сегментом? Корумповані чиновники і пшенично олійні бізнесмени - женуть ціни наверх?

Придурок. Війна це головна проблема


Нагадую ще до війни населення з 1991 до 2022 впало до 40 млн. офійійно, неофоціно близько 30+ мільйонів. Так далі продовжуватись вічно не могло.
Так що Франт все правильно пище.
Нерухомість тільки вниз. За винятком можливо точечних ЖК
Населення впало, нерухомість активно будували, але загалом за цей період ціна виросла. За час існування цієї гілки таких теорій висували чимало, от тільки вони не корелювали з реальністю
Faceless
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