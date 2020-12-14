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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 25 кві, 2025 12:03
Хомякоид написав: Investor_K написав: Frant написав:
Ціни вторинки біля метро - продовжують повзти вниз. Радянська забудова, а також готові квартири в сучасних 25-поверхових. курятниках-неохрущах.
Порожніх квартир в новобудах чимало продається, за мінімальними цінами. Попиту немає.
Що з дорогим сегментом? Корумповані чиновники і пшенично олійні бізнесмени - женуть ціни наверх?
Придурок. Війна це головна проблема
Нагадую ще до війни населення з 1991 до 2022 впало до 40 млн. офійійно, неофоціно близько 30+ мільйонів. Так далі продовжуватись вічно не могло.
Так що Франт все правильно пище.
Нерухомість тільки вниз. За винятком можливо точечних ЖК
Населення впало, нерухомість активно будували, але загалом за цей період ціна виросла. За час існування цієї гілки таких теорій висували чимало, от тільки вони не корелювали з реальністю
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Додано: П'ят 25 кві, 2025 13:11
Faceless написав:
За час існування цієї гілки таких теорій висували чимало, от тільки вони не корелювали з реальністю
Було 2 теорії:
1) абсолютного безупинного дорожаю
2) повільного безупинного падіння
Насправді ж ціни КРЖН є нестійкими і волатильними. І з 2008 р впали в доларах вдвічі, а первинка в 1,5 рази. І при нинішніх керманичах - жодного підйому цін, пожвавлення економіки не може бути!
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Додано: П'ят 25 кві, 2025 13:35
Faceless
Сегодня с кумом-прорабом-технадзором-проректором в отставке будем жёстко отмечать день рождения нашего форумного Жирика-Писекоти, поинтересуюсь сколько сейчас себестоимость монолита по материалам без стоимости участка и всяких там ТП по 5мегаватт 50КВ/5КВ/380В за счёт лохоинвесторов и >>> на баланс Ахмэта.
Ниже этой цены никто и в Южно-Украинске строить не будет или там у нас дармовая ЭЭ в ипенях.
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Додано: П'ят 25 кві, 2025 16:12
барабашов
будем жёстко отмечать день рождения
Якщо що, не стісняйся, приходь залитим в хлам. Ми до Вадіка вже звикли.
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Додано: П'ят 25 кві, 2025 16:31
Faceless написав:
Населення впало, нерухомість активно будували, але загалом за цей період ціна виросла. За час існування цієї гілки таких теорій висували чимало, от тільки вони не корелювали з реальністю
Десь ціни виросли а десь почали хати віддавати з землею за просто так.
Вам Франт правильно написав з 2008 року ціна просіли два рази, а якщо враховувати інфляційний фактор то в 3.
Я знаю ціну за яку в Вінниці купувалась квартира в 2005 році. Враховуючи інфляцію така квартира зараз коштує дешевше ніж в 2005 році. Про 2006, 2007 і 2008 роки я навіть вже не говорю.
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