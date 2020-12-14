Додано: П'ят 25 кві, 2025 17:09

Хомякоид написав: Faceless написав: Населення впало, нерухомість активно будували, але загалом за цей період ціна виросла. За час існування цієї гілки таких теорій висували чимало, от тільки вони не корелювали з реальністю Населення впало, нерухомість активно будували, але загалом за цей період ціна виросла. За час існування цієї гілки таких теорій висували чимало, от тільки вони не корелювали з реальністю



Десь ціни виросли а десь почали хати віддавати з землею за просто так.

Вам Франт правильно написав з 2008 року ціна просіли два рази, а якщо враховувати інфляційний фактор то в 3.

Я знаю ціну за яку в Вінниці купувалась квартира в 2005 році. Враховуючи інфляцію така квартира зараз коштує дешевше ніж в 2005 році. Про 2006, 2007 і 2008 роки я навіть вже не говорю. Десь ціни виросли а десь почали хати віддавати з землею за просто так.Вам Франт правильно написав з 2008 року ціна просіли два рази, а якщо враховувати інфляційний фактор то в 3.Я знаю ціну за яку в Вінниці купувалась квартира в 2005 році. Враховуючи інфляцію така квартира зараз коштує дешевше ніж в 2005 році. Про 2006, 2007 і 2008 роки я навіть вже не говорю.

Ринок змінився з 2008, панельні хрущики складися і більше ніж вдвічі, але зʼявилися сегменти, яких тоді просто й не існувало, та навіть той же комфорт клас, що зараз, просто немає з чим порівнювати в 2008 році і раніше. Тоді ринком рулила вторинка, зараз- новобудови. Якщо найбільш типовим обʼєктом в 2008 навіть в новобудові була панелька, то зараз це якраз таки оцей комфорт-клас. Подивіться ціни на них зараз, і щось вже не буде схоже на падіння в рази.Крім того, оце дрочиво з 2008 схоже на дрочево в союзі на 1913. Хто сказав, що це якась база чи еталон для порівняння? Такої хвилі дешевих грошей, як в середині 00х, до цього ніколи не було і якщо й буде, то не скоро, але ринок все одно живе, збудували й продали мільйони метрів нерухомості з того часу.Візьміть просто довгостроковий тренд, і незважаючи на ті кілька років іпотечного буму і наступну кризу, тренд все одно залишився на зростання.Відкрийте Бомбер, там є графіки в доларах з 2016, коли новобудови в середньому показували 800, а вторинка 1100, і зараз 1300 і 1600 відповідно. Так, є певна кількість недобудов, зараз їх оцінюють до 300 будинків, притому що на якійсь частині таки продовжують роботи. Ні квартири, ні навіть паркінги за мішок картоплі щось віддавати не поспішають, як би того декому не хотілося. І навіть ніякого масового забивання вікон дошками, про яке ви самі вже більше 5 років молилися з Німеччини.Що там ви купляли в Вінниці не знаю. Якщо це стара панель чи цегляний хрущ - то так і є, і це не дивно. Та на самій Вишенці скільки набудували? Ви б зараз що, хрущ дивилися, чи Премʼєр Тауер? Чи були в 2005 в Вінниці взагалі обʼєкти такого рівня?А те що в когось алкогольний делірій і щось ввижається - ну хто як може так стрес і долає. Він як свистів в білок 15 років тому, так і досі нічого адекватного написати не може