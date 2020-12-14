RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12280122811228212283>
Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 12:03

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Хомякоид написав:
  Investor_K написав:
  Frant написав:Ціни вторинки біля метро - продовжують повзти вниз. Радянська забудова, а також готові квартири в сучасних 25-поверхових. курятниках-неохрущах.
Порожніх квартир в новобудах чимало продається, за мінімальними цінами. Попиту немає.

Що з дорогим сегментом? Корумповані чиновники і пшенично олійні бізнесмени - женуть ціни наверх?

Придурок. Війна це головна проблема


Нагадую ще до війни населення з 1991 до 2022 впало до 40 млн. офійійно, неофоціно близько 30+ мільйонів. Так далі продовжуватись вічно не могло.
Так що Франт все правильно пище.
Нерухомість тільки вниз. За винятком можливо точечних ЖК
Населення впало, нерухомість активно будували, але загалом за цей період ціна виросла. За час існування цієї гілки таких теорій висували чимало, от тільки вони не корелювали з реальністю
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35928
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1482 раз.
Подякували: 8182 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 13:11

  Faceless написав:За час існування цієї гілки таких теорій висували чимало, от тільки вони не корелювали з реальністю

Було 2 теорії:
1) абсолютного безупинного дорожаю
2) повільного безупинного падіння

Насправді ж ціни КРЖН є нестійкими і волатильними. І з 2008 р впали в доларах вдвічі, а первинка в 1,5 рази. І при нинішніх керманичах - жодного підйому цін, пожвавлення економіки не може бути!
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23233
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1749 раз.
Подякували: 2573 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 13:35

Faceless
Сегодня с кумом-прорабом-технадзором-проректором в отставке будем жёстко отмечать день рождения нашего форумного Жирика-Писекоти, поинтересуюсь сколько сейчас себестоимость монолита по материалам без стоимости участка и всяких там ТП по 5мегаватт 50КВ/5КВ/380В за счёт лохоинвесторов и >>> на баланс Ахмэта.
Ниже этой цены никто и в Южно-Украинске строить не будет или там у нас дармовая ЭЭ в ипенях.
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5000
З нами з: 16.06.15
Подякував: 290 раз.
Подякували: 354 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 16:12

барабашов

будем жёстко отмечать день рождения


Якщо що, не стісняйся, приходь залитим в хлам. Ми до Вадіка вже звикли.
Hotab
 
Повідомлень: 14839
З нами з: 15.02.09
Подякував: 392 раз.
Подякували: 2365 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 16:31

  Faceless написав:Населення впало, нерухомість активно будували, але загалом за цей період ціна виросла. За час існування цієї гілки таких теорій висували чимало, от тільки вони не корелювали з реальністю


Десь ціни виросли а десь почали хати віддавати з землею за просто так.
Вам Франт правильно написав з 2008 року ціна просіли два рази, а якщо враховувати інфляційний фактор то в 3.
Я знаю ціну за яку в Вінниці купувалась квартира в 2005 році. Враховуючи інфляцію така квартира зараз коштує дешевше ніж в 2005 році. Про 2006, 2007 і 2008 роки я навіть вже не говорю.
Хомякоид
 
Повідомлень: 2565
З нами з: 19.09.14
Подякував: 3021 раз.
Подякували: 424 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 17:04

  Хомякоид написав:
  Faceless написав:Населення впало, нерухомість активно будували, але загалом за цей період ціна виросла. За час існування цієї гілки таких теорій висували чимало, от тільки вони не корелювали з реальністю


Десь ціни виросли а десь почали хати віддавати з землею за просто так.
Вам Франт правильно написав з 2008 року ціна просіли два рази, а якщо враховувати інфляційний фактор то в 3.
Я знаю ціну за яку в Вінниці купувалась квартира в 2005 році. Враховуючи інфляцію така квартира зараз коштує дешевше ніж в 2005 році. Про 2006, 2007 і 2008 роки я навіть вже не говорю.

Чуваки, наступного року вже можна буде собі коханку 2008 року заводити вже буде повнолітня, а ви досі згадуєте скільки тоді коштувала нерухомість?😂
Kostia
 
Повідомлень: 1596
З нами з: 02.11.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 225 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 17:09

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Хомякоид написав:
  Faceless написав:Населення впало, нерухомість активно будували, але загалом за цей період ціна виросла. За час існування цієї гілки таких теорій висували чимало, от тільки вони не корелювали з реальністю


Десь ціни виросли а десь почали хати віддавати з землею за просто так.
Вам Франт правильно написав з 2008 року ціна просіли два рази, а якщо враховувати інфляційний фактор то в 3.
Я знаю ціну за яку в Вінниці купувалась квартира в 2005 році. Враховуючи інфляцію така квартира зараз коштує дешевше ніж в 2005 році. Про 2006, 2007 і 2008 роки я навіть вже не говорю.
Ринок змінився з 2008, панельні хрущики складися і більше ніж вдвічі, але зʼявилися сегменти, яких тоді просто й не існувало, та навіть той же комфорт клас, що зараз, просто немає з чим порівнювати в 2008 році і раніше. Тоді ринком рулила вторинка, зараз- новобудови. Якщо найбільш типовим обʼєктом в 2008 навіть в новобудові була панелька, то зараз це якраз таки оцей комфорт-клас. Подивіться ціни на них зараз, і щось вже не буде схоже на падіння в рази.
Крім того, оце дрочиво з 2008 схоже на дрочево в союзі на 1913. Хто сказав, що це якась база чи еталон для порівняння? Такої хвилі дешевих грошей, як в середині 00х, до цього ніколи не було і якщо й буде, то не скоро, але ринок все одно живе, збудували й продали мільйони метрів нерухомості з того часу.
Візьміть просто довгостроковий тренд, і незважаючи на ті кілька років іпотечного буму і наступну кризу, тренд все одно залишився на зростання.
Відкрийте Бомбер, там є графіки в доларах з 2016, коли новобудови в середньому показували 800, а вторинка 1100, і зараз 1300 і 1600 відповідно. Так, є певна кількість недобудов, зараз їх оцінюють до 300 будинків, притому що на якійсь частині таки продовжують роботи. Ні квартири, ні навіть паркінги за мішок картоплі щось віддавати не поспішають, як би того декому не хотілося. І навіть ніякого масового забивання вікон дошками, про яке ви самі вже більше 5 років молилися з Німеччини.
Що там ви купляли в Вінниці не знаю. Якщо це стара панель чи цегляний хрущ - то так і є, і це не дивно. Та на самій Вишенці скільки набудували? Ви б зараз що, хрущ дивилися, чи Премʼєр Тауер? Чи були в 2005 в Вінниці взагалі обʼєкти такого рівня?
А те що в когось алкогольний делірій і щось ввижається - ну хто як може так стрес і долає. Він як свистів в білок 15 років тому, так і досі нічого адекватного написати не може
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35928
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1482 раз.
Подякували: 8182 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 18:21

Я вибачаюсь. А де Вітальян?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10223
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 906 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 18:37

  Investor_K написав:Я вибачаюсь. А де Вітальян?

Хто питає? Що передати?
Hotab
 
Повідомлень: 14839
З нами з: 15.02.09
Подякував: 392 раз.
Подякували: 2365 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 18:51

  Faceless написав:Такої хвилі дешевих грошей, як в середині 00х, до цього ніколи не було і якщо й буде, то не скоро

ви якось пропустили приблизно 250 млрд баксів, які нам насипали союзники за 3 роки ))
через ці мільярди і був поточний ріст нерухомості взагалі то ))
Востаннє редагувалось sergey_stasyuk555 в П'ят 25 кві, 2025 18:53, всього редагувалось 1 раз.
sergey_stasyuk555
Аватар користувача
 
Повідомлень: 349
З нами з: 21.05.23
Подякував: 34 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 12280122811228212283>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2524, 2525, 2526
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25258 16913605
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 кві, 2025 03:06
Bolt
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1380 5871158
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 08:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 62752
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.